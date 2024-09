Schräg, gruselig, herzlich: Den legendären Fantasyfilm gibt's jetzt als LEGO Set mit über 2.000 Teilen

Mit Nightmare before Christmas erweckt LEGO die Gruselstadt Halloween Town und den Kürbiskönig Jack Skellington zum Leben. Sichert euch das detailreiche Ausstellungsstück zum beliebten Fantasyfilm.

Halloween rückt immer näher und dann ist auch Weihnachten nicht mehr weit. Passend dazu bringt LEGO am 06. September ein umfassendes Set zum Fantasyfilm Tim Burtons Nightmare before Christmas heraus. An dem aufwendigen Stop-Motion-Feiertagsklassiker wurde drei Jahre gearbeitet. Aufwendig und durchdacht ist auch die Entwicklung des brandneuen Lego Sets * geworden.



LEGO Nightmare before Christmas bietet drei Schauplätze

Bis zum 10. September läuft noch die große Back to Hogwarts-Aktion auf Lego, bei dem ihr euch Gratis Harry Potter Sets sichern könnt und schon kommt die nächste gute Nachricht, das umfangreiche Set Nightmare before Christmas. Die Umsetzung war gar nicht so einfach für die Designer *, denn im Film aus Knete gibt es keine geraden Linien, was erstmal gegensätzlich zu den eckigen Legosteinen wirkt.

Dennoch ist es LEGO gelungen, das schräge Design aus dem Fantasyklassiker mit den Bausteinen umzusetzen. Das 51 cm breite Ausstellungsstück * besteht aus 2.193 Teilen und zeigt drei legendäre Schauplätze aus dem Film: Der Spiralberg mit gelbem Mond, das Rathaus von Halloween Town und Jack Skellingtons Haus mit abnehmbarem Dach. Ihr habt auch die Möglichkeit, die drei Grundplatten anders anzuordnen und frei im Regal zu platzieren.

Acht ikonische Figuren im LEGO Nightmare on Christmas Set

Einige Details, wie die Grabsteinbeschriftung und Jacks Tafel mit der Weihnachtsformel, wurden mit Stickern gelöst. Wer den Film nochmal sehen will, findet bei Amazon die 4K-Heimkinofassung von Nightmare on Christmas * im Angebot.



Ein authentisches Design ist auch bei den sechs Figuren zu erkennen. Hier könnt ihr euch auf Jack Skellington, Sally, Nikki-Graus, Lock, Shock und Barrel freuen, außerdem gibt es Hund Zero und eine zusammenbaubare Figur von Mayor mit zwei Gesichtern.

Das Set eignet sich auch super als Festtagsdekoration für Halloween und Weihnachten. Oder ihr lasst eurer Kreativität freuen Lauf und dreht mit dem LEGO-Set euren eigenen kleinen Stop-Motion-Film.

