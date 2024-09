Gratis LEGO-Sets beim Harry Potter-Event Back to Hogwarts sichern: Brandneues Set "Der Fuchsbau" lockt mit neuen Figuren

Beim großen LEGO Harry Potter-Event erwarten euch Gratis-Sets und das brandneue Sammlerstück Der Fuchsbau. Im detailreichen Haus der Weasleys sind erstmals alle Familienmitglieder:innen enthalten.

Während LEGO Star Wars mit "May the 4th (be with you)" schon ein großes Shopping Event etabliert hat, kehrt LEGO auch für Harry Potter Fans mit einer magischen Feier zurück. Vom 01. bis 10. September wird Back to Hogwarts * zelebriert, in dem Zeitraum können neue Sets erstanden werden und für LEGO Insider gibt es attraktive Angebote, denn wer eine kostenlose Mitgliedschaft * besitzt, kann sich Anfang September Gratis-Sets des beliebten Fantasy-Franchise sichern.



Insider können auch schon drei Tage früher das brandneue LEGO Harry Potter-Set Der Fuchsbau * kaufen. Das krumm und schiefe Weasley-Haus erscheint regulär am 04. September.

Neues LEGO Harry Potter-Set Der Fuchsbau Deal Zu LEGO

Brandneues LEGO-Sammlerstück: Der Fuchsbau aus Harry Potter

In den Filmen bekommen wir das Haus der Weasleys zum ersten Mal im zweiten Teil Harry Potter und die Kammer des Schreckens zu sehen. Wer sein Wissen auffrischen will, findet bei Amazon die Collector's Edition mit allen Filmen *. Die Kleidung der LEGO-Figuren orientiert sich an der Filmszene, wenn Harry zum ersten Mal bei Ron und seiner Familie zu Besuch ist.

Da dürfen auch Bill und Charlie nicht fehlen, die es vorher noch nie als Figuren gab, auch Percy (hier mit Eule Errol) war zuvor nur als Beigabe erhältlich. Im brandneuen Set sind nun erstmals alle neun Mitglieder der chaotisch herzlichen Weasley Familie dabei und natürlich auch Ziehsohn Harry. Dass sich das Haus-Design mehr an den Filmen, als am Roman orientiert, sieht man auch an den zwei enthaltenen Schwein-Figuren, denn im Roman halten die Weasleys Hühner.

LEGO LEGO

Trotz der erwachsenen Zielgruppe ist der 2.405-teilige Fuchsbau * mit einigen spielbaren Funktionen ausgestattet. So kann eine Figur in den grünen Flammen des Kamins verschwinden und auch das Geschirr in der Küche schrubbt sich per Knopfdruck auf magische Weise von selbst. Das aufklappbare Haus ist beeindruckende 46 cm hoch und mit vielen dekorativen Details ausgestattet, die zum Großteil geklebt werden müssen.



Back to Hogwarts: Gratis LEGO Harry Potter Sets sichern

Während der Back to Hogwarts-Tage können sich Fans über Gratis-Sets freuen. LEGO Insider, die Harry Potter Sets * in einem bestimmten Wert kaufen, werden belohnt. Solange der Vorrat reicht, gibt es das Sammlerstück Die Uhr der Weasleys * zum Kauf des neuen Fuchsbau-Sets dazu.

Wer LEGO Harry Potter Produkte in einem Wert ab 40 Euro shoppt, erhält das Mini-Set Draco im Verbotenen Wald *. Wer Waren im Wert von mindestens 130 Euro kauft, erhält Borgin und Burkes: Flohnetzwerk * im Wert von 20 Euro gratis. Passend zum Fuchsbau verschwindet hier Lucius Malfoy durch das grüne Feuer im Kamin.

LEGO baut also seine Kooperation mit Harry Potter weiter aus und belohnt seine Fans. Da kann auch die Vorfreude auf die neue Harry Potter Serie steigen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.