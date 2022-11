Sci-Fi-Kult mit einem der besten Filmtitel aller Zeiten – jetzt exklusives Mediabook sichern

Der absurde Sci-Fi-Horror Killer Klowns from Outer Space macht richtig Spaß. Wer sein Heimkino knallbunt veredeln will, sollte sich das neue Mediabook schnappen.

Der Titel allein ist schon absoluter Kult. Killer Klowns from Outer Space gehört zu den Perlen der 80er Jahre und liefert genau das, was auf dem Cover versprochen wird: Eine Invasion tödlicher Aliens, die aussehen wie Clowns. Zu lachen hat hier vor allem das Publikum, denn die knallbunte Sci-Fi-Horrorkomödie steckt voll handgemachter Effekte und einer liebevollen Ausstattung.

Seit dieser Woche gibt es Killer Klowns from Outer Space exklusiv bei Amazon in einem extrem schicken Mediabook.

Exklusiv bei Amazon: Das neue Blu-ray-Mediabook für den Sci-Fi-Kultfilm

Killer Klowns From Outer Space - Trailer (English)

"In Space no one can eat ice cream!" lautet die grandiose Tagline von Stephen Chiodos Killer Klowns aus dem Jahr 1988. Hier wird Spaß offensichtlich groß geschrieben. Dazu passt auch das stylische Cover für das neue Mediabook. In der Vergangenheit gab es schon Blu-ray-Mediabooks des Clown-Krachers, allerdings sind die mittlerweile vergriffen. Die neue Ausgabe basiert auf dem 4K-Master des Films und besteht aus einer Blu-ray, einer Film-DVD und einer Bonus-DVD.

Zu den Extras gehören Casting-Vorsprechen, Outtakes, Storyboards, Deleted Scenes, mehrere Featurettes und Interviews mit den Beteiligten. Für 27,99 Euro könnt hier das Mediabook bestellen:

Worum geht's in Killer Klowns from Outer Space?

© Koch Media GmbH Killer Klowns from Outer Space

In Space Invaders, so der "deutsche" Titel, landet ein flammender Komet mitten im Wald. Mike und Debbie finden an der Einschlagsstelle allerdings keinen Krater, sondern ein buntes, leuchtendes Zirkuszelt. Im Inneren erwartet sie das Grauen, denn es handelt sich bei dem Zelt um ein außerirdisches Raumschiff, und die Aliens, die aussehen wie Clowns, haben es auf Menschen abgesehen, die sie in Zuckerwatte einwickeln und fressen.

Ohne Gnade dringen die Killerclowns in das nahe Dorf ein und beschaffen sich menschliche Nahrungsvorräte. Einzig Polizist Dave erkennt die Gefahr und nimmt zusammen mit Debbie und Mike den Kampf gegen die bunten Invasoren auf. Es kommt zum großen Showdown im Freizeitpark...

