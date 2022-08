Star Wars-Überraschung: Schon bald kommt Nachschub der Obi-Wan-Serie

In wenigen Tagen könnt ihr erneut in die Obi-Wan-Welt eintauchen. Disney+ veröffentlicht am Disney Day eine Behind the Scenes-Doku.

Ob die überaus erfolgreiche, aber nicht allseits gefeierte Star Wars-Serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi einer 2. Staffel bekommt, ist noch nicht sicher. Eigentlich galten die 6 Folgen als Event-Projekt. Wer aber schon jetzt Sehnsucht nach Ewan McGregor und Hayden Christensen entwickelt, darf sich freuen. Bei Disney+ erscheint in Kürze eine Making-of-Dokumentation. Obi-Wan-Doku beleuchtet Star Wars-Geschichten hinter den Kulissen Am 8. September wird das neue Obi-Wan-Material bei Disney+ erscheinen, dem Streamingdienst von Disney. Disney verspricht in einer Pressemitteilung "nie zuvor gezeigtes Material, farbenfrohe persönliche Geschichten und bedeutungsvolle Momente [...]". Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedis" zeigt Besuche in der Kreativschmiede, der Requisitenabteilung und mehr: Es zeigt die Seite des Filmemachens, die Star Wars so einzigartig macht – den Respekt und die Leidenschaft für das generationenübergreifende Vermächtnis und die geliebten Charaktere. Diese Form der Hintergrundbeleuchtung hat inzwischen Tradition im Lucasfilm-Universum. Bei Disney+ könnt ihr etwa auch Dokus über die Serien The Mandalorian und Boba Fett oder den Kinofilm Star Wars 9 streamen. Jetzt streamen: Hier könnt ihr Obi-Wan Kenobi direkt bei Disney+ schauen *

* Mehr: 3 grandiose Momente wurden aus Obi-Wan gestrichen Nicht nur Obi-Wan: Disney Day bei Disney+ mit vielen Highlights Die Veröffentlichung findet im Rahmen des Disney Day statt, an dem weitere Highlights wie Thor 4 und Pinocchio auf der Plattform erscheinen. Am 21. September startet zudem die nächste Star Wars-Serie Star Wars: Andor bei Disney+.

