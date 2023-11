Seit fast 2 Jahren warten wir auf die Fortsetzung einer der besten Zombie-Serien von Netflix: Endlich gibt es ein neues Lebenszeichen

Schüler:innen kämpfen gegen Zombies: Dieses reizvolle Konzept ging 2022 bei Netflix voll auf. Doch Staffel 2 von All of Us Are Dead lässt auf sich warten. Was ist der aktuelle Stand?

Mit großer Wucht landete im Januar 2022 die Zombie-Serie All Of Us Are Dead bei Netflix. Das Projekt stammt aus Südkorea und basierte auf einem beliebten Webcomic: Wie in der Vorlage geht es auch in der Serie um eine Gruppe von Schüler:innen, die während des Ausbruchs einer Zombie-Apokalypse in ihren Klassenräumen eingesperrt ist.

Dieses Misch-Konzept aus hartem Zombie-Horror und gefühlvollem Teenie-Drama kam weltweit extrem gut an. Nur eine von Netflix veröffentlichte Zombie-Serie wurde bei Moviepilot besser bewertet als All of Us Are Dead (6,8) – Kingdom mit 7,3 Punkten. Staffel 1 landete zudem mit 55,5 Millionen Views auf Platz 8 der meistgeschauten nicht-englischsprachigen Netflix-Serien .

Doch seit Staffel 1 sind fast zwei Jahre vergangen. Wie steht es um die Fortsetzung?



Start im Jahr 2024? Es gibt gute Nachrichten für alle All of Us Are Dead-Fans

All of Us Are Dead Netflix

Zunächst: Die Verlängerung von All of Us Are Dead um eine 2. Staffel bei Netflix ist schon länger offiziell. Ein Video verkündete letztes Jahr , dass es neue Folgen geben wird. Seit dem hat sich allerdings nicht viel getan, keine Minute der 2. Staffel wurde gedreht. Die Entwicklung schreitet zäh voran.

Wie die stets gut informierte Seite What's on Netflix berichtet, ändert sich das bald. Staffel 2 befindet sich demnach in der Vorproduktion. Die Dreharbeiten sollen während der ersten drei Monate des Jahres 2024 beginnen, also zwei Jahre nach Staffel 1. Bestätigt ist diese Information leider noch nicht.

So oder so würde der aktuelle Status bedeuten: All of Us Are Dead geht frühestens im Sommer 2024 weiter. Aber offenbar kommt endlich Bewegung in die Sache.

Podcast für Horror-Fans: Die 5 besten Zombie-Serien im Stream

Das Genre der Zombie-Serien ist vielfältiger als es auf den ersten Blick erscheint. Deshalb empfehlen wir euch im Podcast Streamgestöber fünf Zombie-Vertreter, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jede der vorgestellten Zombie-Serien macht auf ihre Weise etwas besonders. Sei es nun, dass sie in ein historisches Setting entführt, das Thema mit Humor angeht oder sich als Sozial-Drama damit beschäftigt.