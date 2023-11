Sie spielte 1,2 Milliarden ein: Bei Netflix verschwinden bald 5 Filme der größten Zombie-Reihe aller Zeiten

Im Netflix-Abo könnt ihr gerade noch fast alle Filme einer extrem erfolgreichen Zombie-Reihe mit Milla Jovovich streamen. Ab dem 1. Dezember ist nur noch ein Resident Evil-Film übrig.

Als Videospiel-Reihe ist Resident Evil seit Jahrzehnten ein Popkultur-Phänomen. Ab 2002 sind dann mehrere Verfilmungen mit Milla Jovovich in der Hauptrolle erschienen, die bei Fans nicht gerade beliebt sind. An den Kinokassen spielte das Franchise mit mehreren Real- und Animationsfilmen laut The Numbers trotzdem weltweit über 1,2 Milliarden Dollar ein.

Falls ihr die Resident Evil-Realfilme nochmal schauen oder neu entdecken wollt, habt ihr gerade bei Netflix noch die Gelegenheit dazu. Lange ist ein Großteil der Zombie-Reihe aber nicht mehr im Abo verfügbar.

5 von 6 Resident Evil-Realfilme verschwinden bald bei Netflix

Gerade könnt ihr im Abo des Streaming-Dienstes alle sechs Teile der Realfilm-Reihe schauen. Das sind im Einzelnen:

Zumindest der erste Teil bleibt dann weiterhin im Streaming-Abo enthalten.

