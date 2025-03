Sylvester Stallone spielte vor 16 Jahren in einem Bollywood-Film mit und seine Szene ist unfassbar

Rocky-Star Sylvester Stallone hatte 2009 einen Cameo-Auftritt in dem Bollywood-Film Kambakkht Ishq. Die Action-Sequenz ist äußerst unterhaltsam.

Sylvester Stallone kann mittlerweile auf eine fast 60-jährige Filmkarriere zurückblicken. Während Sly besonders Action-Fans dabei einige große Meisterwerke wie Rocky und Rambo bescherte, griff der Schauspieler über die Jahrzehnte natürlich auch ab und zu mal daneben. Besonders innerhalb der letzten Jahre werfen die Entscheidungen in Stallones Filmografie häufiger Fragen auf (wir denken hier etwa an The Expendables 4), wenngleich er in Titeln wie Tulsa King doch immer wieder auch unter Beweis stellt, warum er noch immer zu den ganz großen Hollywood-Stars zählt.

Im Jahr 2009 traf Stallone eine besonders interessante Entscheidung und ließ sich in einem heute vollkommen vergessenen Bollywood-Film blicken. Seine Szene darin ist gelinde gesagt skurril.

Sylvester Stallone spielt in Bollywood-Film Kambakkht Ishq den Helden

In dem Film Kambakkht Ishq - Drum prüfe wer sich ewig bindet eilt Sylvester Stallone quasi aus heiterem Himmel der von Kareena Kapoor gespielten Hauptfigur zur Hilfe, die in den Straßen von Los Angeles in die Fänge Krimineller gerät. Als Retter in der Not nimmt es Sly handgreiflich mit den Fieslingen auf und schlägt diese in einer völlig verrückten Action-Sequenz in die Flucht. Die Szene ist unter anderem auf YouTube zu finden, so wollen wir sie euch natürlich nicht vorenthalten:

Der Film von Sabir Khan konnte bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2009 vor allem in seinem Produktionsland Indien schwarze Zahlen verbuchen, erntete jedoch weitgehend vernichtende Kritiken und Publikumswertungen, unter anderem für sexistische und homophobe Inhalte (via Slash Film ). So kommt der Film auch bei Rotten Tomatoes nur auf einen Audience-Score von 31 Prozent bei über 2.500 Wertungen.

Sylvester Stallone wollte in Kambakkht Ishq Hollywood mit Bollywood verbinden

Im Gespräch mit Eros Now Music verriet Stallone den Grund, warum er einen Cameo-Auftritt in Kambakkht Ishq damals zusagte:

Für mich fühlt es sich an, als würden wir die Lücke zwischen zwei kulturellen und künstlerischen Zentren schließen. Der Film handelt von einem Thema, das ich mag, es geht um Herz, um das Geben und Spiritualität, um die physische Manifestierung von Liebe.

In voller Länge könnt ihr den Film in Deutschland leider aktuell nicht streamen. Auf DVD oder Blu-ray ist der Streifen jedoch etwa bei Anbietern wie Amazon als Kauftitel verfügbar.