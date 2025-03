Es ist offiziell: Yellowstone-Macher bringt Sylvester Stallones Gangster-Serie mit großer Änderung zurück

Die Zukunft von Sylvester Stallones Gangster-Imperium ist sicher. Paramount+ hat die von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan geschaffene Serie Tulsa King offiziell um Staffel 3 verlängert.

Er ist nicht nur einer der erfolgreichsten, sondern auch einer der fleißigsten Serienschöpfer unserer Zeit: Taylor Sheridan haut einen Hit nach dem anderen raus, vorzugsweise bei Paramount+. Nicht nur ist der Streaming-Dienst der Heimathafen des Yellowstone-Universums, das Sheridan seit mehreren Jahren beständig erweitert.

Seit 2022 produziert Sheridan für Paramount+ ebenfalls die Gangster-Serie Tulsa King mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle. Zwei Staffeln sind bereits erschienen. Jetzt gibt es endlich gute Neuigkeiten: Tulsa King wird offiziell mit einer 3. Staffel fortgesetzt. Auf eine große Veränderung müssen wir uns aber gefasst machen.

Neuer Showrunner für Tulsa King mit Sylvester Stallone

Wie der Hollywood Reporter berichtet, übernimmt bei der 3. Staffel von Tulsa King ein neuer Showrunner das Sagen: Dave Erickson, der in der Vergangenheit u.a. bei Sons of Anarchy und Fear the Walking Dead involviert war. Zudem ist er der Showrunner einer weiteren Sheridan-Serie bei Paramount+: Mayor Of Kingstown.

Hier könnt ihr den Trailer zu Tulsa King schauen:

Tulsa King - S01 Trailer (Deutsch) HD

Erickson nimmt die Position ein, die zuvor von Terence Winter und Craig Zisk gemanagt wurde. Zisk wurde als Lead-Regisseur engagiert, während Winter mehrmals mit dem Gedanken spielte, die Serie zu verlassen. Daraufhin haben sie sich die Showrunner-Aufgaben geteilt. Winter fokussierte sich auf die Drehbücher, Zisk auf die Dreharbeiten.

Den Quoten hat das keinen Abbruch getan. Ausgehend von Nielsens Streaming-Zahlen war Tulsa King eine der erfolgreichsten Serien des vergangenen Jahres. Bei Sheridans glücklichem Händchen dürfte das kaum überraschen. Denn der hatte neben Tulsa King mit Lioness und Landman zwei weitere Serie in Nielsens Streaming-Top-10.

Wann startet Tulsa King Staffel 3 bei Paramount+?

Die Produktion der 3. Staffel von Tulsa King hat schon beginnen, wie der Hollywood Reporter schreibt. Sylvester Stallone kehrt als Dwight "The General" Manfredi zurück. Wann genau das passiert, steht noch nicht fest. Es wäre aber vorstellbar, dass die 3. Staffel noch vor Ende des Jahres ihre Premiere bei Paramount+ feiert.