Twilight-Fans aufgepasst: Ihr könnt jetzt wohnen wie Bella und Edward und eins der Filmhäuser mieten

Twilight-Fans können sich freuen: Wer schon immer in dem echten Haus, in dem Edward und Bella sich näher kamen, wohnen wollte, hat jetzt die Chance dazu.

Während Edward Cullen (Robert Pattinson) sich in den Filmen noch ohne Bella Swans (Kristen Stewart) Erlaubnis in ihr Schlafzimmer stahl, gehören solch zweifelhafte nächtliche Aktionen jetzt der Vergangenheit an. Denn Twilight-Fans ist es nun möglich, Bellas Zuhause zu mieten.

Einmal in Bellas Haus wohnen ... das können Twilight-Fans jetzt dank airbnb

Ob die Besitzer des Gebäudes die vielen Zaungäste und Twihard-Fans nach über zehn Jahren satt hatten? 2018 stand das "Swan-Haus" zum Verkauf . Nun kosten die neuen Besitzer "Dean und Amber" mit der Unterkunftsvermietung Airbnb die Twilight-Liebe mit 298€ pro Nacht voll aus.

Wer sich bei Airbnb durch die Bilder des Hauses klickt, wird die verblüffenden Twilight-Details bemerken, die für Fans über die Pappaufstellern der Filmfiguren weit hinausgehen: Sie reichen vom Hundegemälde in Bellas Zimmer über Charlies echten Esstisch vom Dreh bis zu exakt der lila Tagesdecke, die Bella in den Filmen besaß.

Doch wo befindet sich Bellas Twilight-Haus überhaupt? Während die vier Twilight-Filme in der Ortschaft Forks in der nordwestlichsten Ecke der USA (im Bundesstaat Washington) spielen, liegt das Swan-Haus in Wahrheit über 360 Kilometer entfernt in St. Helens, Oregon nahe der Stadt Portland.

Mit den Szenenbildern aus der Twilight-Saga könnt ihr euch weiter unten Bellas und Charlies Haus noch einmal genau in Erinnerung rufen und die Inneneinrichtung vergleichen.

Die Erfüllung des Twilight-Traums hat einen Haken

Wer glaubt, dass ein Aufenthalt 13 Jahre nach dem ersten Twilight-Film leicht zu haben ist, irrt jedoch: Momentan ist die Swan-Residenz auf ein Jahr ausgebucht.

Der Ansturm scheint so groß zu sein, dass Airbnb sogar über den genauen Prozess der Freischaltung von neuen Terminen informiert: Immer am ersten Tag eines neuen Monat wird um 9 Uhr morgens PST der entsprechende Monat des Folgejahres zum Abschuss freigegeben. Da müssen Fans für neue Termine wohl wahre Vampir-Schnelligkeit besitzen, um sich ein paar Tage in dem Haus zu sichern.

