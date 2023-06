Überlebenskampf im Waisenhaus: Fantasy-Horror bei Netflix und Amazon verfüttert Kinder an hungrige Dämonen

Bei Netflix und Amazon Prime Video könnt ihr den Horror-Fantasy-Anime The Promised Neverland streamen, der mit einem schaurigen Konzept und Hochspannung begeistert.

In den Untiefen der Kataloge der großen Streaming-Dienste Netflix und Amazon Prime Video lassen sich immer wieder Serienschätze entdecken. Dazu zählt auch der Horror-Anime The Promised Neverland.

The Promised Neverland streamt bei beiden großen Anbietern und ist nicht nur für Anime-Fans interessant. Der Mix aus Fantasy und Horror überzeugt mit einem schauderhaften Konzept, unerträglicher Spannung und emotionalem Tiefgang.

The Promised Neverland macht die unschuldige Kindheit zum Horror-Albtraum

Die Handlung von The Promised Neverland beginnt zuerst ganz unschuldig. Eine Gruppe von Kindern wächst an einem idyllischen Ort in einem Waisenhaus auf. Hier spielen sie, lernen sie und führen ein sorgloses Leben. Dann aber folgt der makabere Twist, der die Serie schlagartig ins Horror-Genre abdriften lässt.

CloverWorks The Promised Neverland

Die zwei 11-jährigen Waisenkinder Emma und Norman wollen sich eigentlich von ihrer adoptierten Freundin verabschieden und brechen dafür zum verbotenen Tor auf, das ihr friedlich wirkendes Zuhause von der Außenwelt trennt. Es erwartet sie aber nur ein traumatischer Anblick: Die Leiche des Mädchens liegt vor ihnen auf der Ladefläche eines Trucks. Nun erfahren sie die grauenvolle Wahrheit über ihre Existenz.

Das Waisenhaus ist tatsächlich ein Zuchtbetrieb für Menschenfleisch. Hier werden Kinder zu wohlgenährter Nahrung für gefräßige Dämonen herangezüchtet. Genauer gesagt haben es die Monster auf die Hirne der Kleinen abgesehen.

Bei Netflix und Amazon: The Promised Neverland fesselt mit brutaler Spannung

Während Emma, Norman und ihr Freund Ray verkraften müssen, dass sie im Prinzip Vieh auf einer Farm sind, planen sie ihre Flucht. Hieraus entwickelt The Promised Neverland eine Geschichte voller Spannung und Paranoia.

Das junge Trio muss sich und die anderen Kinder im Geheimen auf die Flucht vorbereiten. Unter keinen Umständen dürfen sie dabei den Verdacht der nur scheinbar liebevollen Pflegemutter Isabella wecken. Eine falsche Bemerkung oder verdächtige Handlung könnte sie alle das Leben kosten.

CloverWorks The Promised Neverland

Im Verlauf der aus 12 Folgen bestehenden ersten Staffel entspinnt sich ein beklemmendes Katz- und Maus-Spiel voller Wendungen und kleinerer Offenbarungen über die Welt hinter den Mauern, die das Gelände des Waisenhauses umgibt.

The Promised Neverland ist eine fantastische Anime-Serie – mit Abstrichen. Während die überragende erste Staffel von Fans gefeiert wurde, war die zweite und letzte Staffel von massiver Kritik begleitet.

Obwohl die Manga-Vorlage genug Stoff für mehrere Staffeln bot, wurde die Geschichte radikal gekürzt und verändert in nur 11 Episoden zu einem Ende gebracht. Das katastrophale Finale wurde von den Zuschauenden mit einer IMDB-Wertung von 2,8 abgestraft.

Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Die erste Staffel von The Promised Neverland ist auch für sich genommen ein ausgezeichnetes und spannendes Anime-Werk, dessen Fortsetzung ihr bedenkenlos auslassen könnt.