Erste Reaktionen auf neuen Herr der Ringe-Film versprechen Erlösung: "Das ist 100% wie die Original-Trilogie"

Nächstes Jahr erwartet uns ein neuer Fantasy-Film aus dem Herr der Ringe-Kosmos, der eine bedeutende Mittelerde-Schlacht ins Zentrum stellt. Die ersten Reaktionen versprechen jetzt schon ein Highlight.

Während die Herr der Ringe-Trilogie die meisten begeisterte, kamen die drei Hobbit-Filme und Amazons Serie Die Ringe der Macht beim Publikum recht durchwachsen an. Nächstes Jahr startet am 11. April 2024 nun das neuste Fantasy-Prequel aus Mittelerde in den deutschen Kinos: The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Wartet hier die Erlösung vom Mittelerde-Streit, die alle Fans und Kritiker wieder vereint? Schon jetzt erhielten Besucher:innen beim Annecy Film Festival erste kurze Einblicke in den Animationsfilm, wobei die Reaktionen sehr positiv ausfielen.



Neuer Herr der Ringe-Film verschmilzt neue Machart mit altem Mittelerde-Gefühl

Der neue Herr der Ringe-Film War of the Rohirrim beschäftigt sich mit der Geschichte der Reiter-Nation Rohan. Konkret: mit der Rohan-Schlacht des Königs Helm Hammerhand (gesprochen von Brian Cox), der die später von Aragorn und Co. verteidigte Festung Helms Klamm erbaute. Mehr als 100 Jahre vor Frodos Zeit wird er hier von den Horden des Dunländers Wulf angegriffen. Helms Tochter Hera führt den Widerstand gegen den übermächtigen Feind an.

Mit Eowyn-Darstellerin Miranda Otto ist uns stimmlich bereits die Rückkehr eines alten Herr der Ringe-Stars in dem neuen Fantasy-Abenteuer sicher.

Wir müssen uns aktuell noch mit den wenigen Konzeptkunst-Bildern zufriedengeben, die The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim bereits veröffentlicht hat. Auf dem Filmfestival im französischen Annecy, das sich auf internationale Animationsfilme spezialisiert hat, durften hingegen erste Zuschauende jetzt schon einen Blick auf (teilweise noch unfertige) erste Herr der Ringe-Szenen werfen und reagierten sogleich auf das Gesehene:

Ich muss schon sagen, dass die Verschmelzung von Herr der Ringe und Anime nie so gut aussah! Die Welt und die Figuren sehen sehr authentisch aus. Ich kann es gar nicht erwarten, das nächstes Jahr im Kino zu sehen!

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim schießt jetzt schon an die Spitze meiner am meisten erwarteten Filme 2024. Das (sehr kurze und unfertige) Material sieht fantastisch aus. Das ist 100% in Übereinstimmung mit der Original-Trilogie und trotzdem sehr deutlich Anime. Ich kann's nicht erwarten!

Offenbar beginnt die Eröffnung des neuen Herr der Ringe-Films mit einem Flug über die Landkarte und geht dann in eine Sequenz von Schildmaid Hera auf ihrem Pferd, samt einigen großen Adlern, über:

Zwei Szenen wurden gezeigt (eine davon der noch nicht fertiggestellte Anfang) und die Produzenten haben betont, wie wichtig es ihnen ist, die Welt der Herr der Ringe-Filme mit der von Animes zu vereinen. Eine wirklich interessante Kombination. Es hat mich etwas an Castlevania erinnert.

Ich trockne noch meine feuchten Augen [...], ich sag's euch: War of the Rohirrim ist in sehr guten Händen.

Darüber hinaus beschreiben die Beobachter vor Ort den Animationsstil: kein Rotoskopie-Verfahren, sondern traditionelle Anime-Animation mit ein wenig Hilfe von Unreal und Motion-Capture. Ein paar Zweifler gibt es dennoch:

Um ehrlich zu sein, bin ich im Moment noch nicht völlig überzeugt. Ich hatte mir etwas anderes erhofft, ABER der Stil von Peter Jacksons Filmen und die Sets finden sich darin erfolgreich wieder.

Die amerikanisch-japanische Co-Produktion War of the Rohirrim basiert auf Kapitel II (Das Haus Eorl) der Herr der Ringe-Anhänge * von J.R.R. Tolkien.

