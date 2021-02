Urknall der Avengers neu fürs Heimkino: Erster Mega-Blockbuster des MCU jetzt im stylischen Steelbook

In Avengers 1 kämpfen Iron Man, Hulk, Black Widow und Co. gegen Loki. Den MCU-Blockbuster gibt es jetzt in einem stylischen Mondo-Steelbook auf Blu-ray.

Thor 4, Guardians of the Galaxy 3 und Spider-Man 3 kommen auf jeden Fall. Aber wie sieht es eigentlich mit Avengers 5 aus? Mehr Avengers-Filme sind gewiss, doch bis zum Start von Teil 5 müssen wir wohl nochmal die anderen gucken. Welcher eignet sich für den Rewatch besser, als das erste gemeinsame Abenteuer von Iron Man, Thor, Black Widow, Hulk, Hawkeye und Captain America? Marvel und Disney bringen in Deutschland 6 der beliebtesten MCU-Filme im speziellen Mondo-Design auf den Markt. Das Steelbook von Avengers steht ganz im Zeichen des Schurken Loki.

Vor Avengers 5: Das stylische Steelbook für Avengers 1 Sämtliche Filme könnt ihr bei den gängigen Händlern Amazon, MediaMarkt und Saturn bereits vorbestellen - geliefert wird ab dem 6. Mai 2021. Aber auch Achtung, einige Filme sind schon so gut wie vergriffen.

* Doctor Stange * © Disney Loki dominiert das stylische Mondo-Steelbook für Avengers 1 Warum lohnen sich die Mondo-Steelbooks zu den Marvel-Filmen? Zunächst: Sie sind einzigartig gestaltet und heben sich deutlich von üblichen Blu-ray-Covern ab. Zudem wurden die Edition in limitierter Stückzahl hergestellt, das macht sie attraktiv für Sammler*innen oder als Geschenk für Marvel-Fans. Deshalb lohnt sich 4K für echte (Heim)Kino-Fans Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt. Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei Blockbustern mit großen Actionschauwerten und aufwendiger Ausstattung wichtig ist. Der einzige Marvel-Film 2020 im FILMSTARTS-Podcast Unsere Kollegen widmen sich diese Woche in ihrem Podcast Leinwandliebe einem Film, der bereits vor Jahren ins Kino kommen sollte, aber immer wieder verschoben wurde. Die Produktionsgeschichte ist dabei interessanter als "New Mutants" selbst - wobei der Film immerhin besser ist, als man angesichts des Dreh-Chaos denken könnte. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Am Ende der Folge gibt's einen Spoiler-Teil, in dem die Kollegen darauf eingehen, welche Verbindungen New Mutants zum X-Men-Filmuniversum hat, Sind die neuen MCU-Editionen interessant für euch?