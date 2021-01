Marvel-Chef bestätigt: Es kommen noch mehr Avengers-Filme

Im Interview wurde Marvel-Boss Kevin Feige gefragt, ob in Zukunft neue Avengers-Filme kommen. Seine Antwort ist eindeutig, aber MCU-Fans sollten sich auf Veränderungen einstellen.

Der große Erfolg des Marvel Cinematic Universe liegt unter anderem daran, dass Chef Kevin Feige und sein Team sehr stark für die Zukunft vorausplanen. Auch in einem aktuellen Interview mit Collider spricht Feige wieder darüber, dass aktuelle Pläne für das MCU ungefähr fünf bis sechs Jahre umfassen.

Nachdem das Comicfilm-Universum mit Avengers 4: Endgame zuletzt seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte, fragen sich viele MCU-Fans immer noch, ob es nochmal einen Avengers-Film geben wird. In einem neuen Interview hat Kevin Feige diese Frage jetzt direkt und klar beantwortet.

Marvel-Boss bestätigt noch mehr Avengers-Filme für die Zukunft

Im Gespräch mit IGN über die kommende Disney+-Serie WandaVision wurde Feige auch gefragt, ob wir jemals nochmal einen Avengers-Film sehen werden. Darauf antwortete der MCU-Chef eindeutig:

Davon gehe ich aus. Irgendwann müsste ich ja sagen. Es ist ein guter Titel. Den könnte ich gebrauchen.

Mit weiteren Infos zu dem Thema hält sich Kevin Feige wenig überraschend bedeckt. Dass es im MCU in Zukunft aber wirklich zu einem Avengers 5 kommen wird, ist nur logisch. Zu stark ist die Marke mit genau diesem Titel mittlerweile geworden, um den Hype rund um ein solches Superheld*innen-Team liegen zu lassen.

Trotzdem sollten MCU-Fans nicht damit rechnen, die bekannten Charaktere wie Captain America, Iron Man & Co. in einem Avengers-Film wiederzusehen. Zukünftige Filme mit diesem Titel werden sicherlich ein großteils neues Team zeigen, in dem vielleicht das ein oder andere bekannte Gesicht wie Thor, Captain Marvel oder die Guardians of the Galaxy mal vorbeischauen könnten.

In der kommenden Phase 4 des MCU konzentrieren sich Kevin Feige und sein Team neben Sequels zu bekannten Figuren stark darauf, frische Superheld*innen in Blockbustern wie Eternals und Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings einzuführen. Auch bei Disney+ wird das Universum ausgebaut, wobei hier neue Gesichter in Serien wie Moon Knight und Ms. Marvel dabei sind.

Genau weiß momentan aber niemand, wie ein neuer Avengers-Film aussehen wird. In der kommenden Phase 4 wird ein Blockbuster mit diesem Titel jedenfalls noch keine Rolle spielen. Womöglich wird MCU-Mastermind Kevin Feige erst bei kommenden Infos zu Phase 5 konkreter.

Bei Disney+ startet schon diesen Freitag eine neue Ära. Dann läuft mit WandaVision die erste Serie aus dem MCU an. Im Kino soll der Black Widow-Film ab dem 6. Mai 2021 offiziell Phase 4 eröffnen.

