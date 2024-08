Zendaya und Robert Pattinson sollen Paar in neuem Film spielen – und die Wahl des Regisseurs deutet grausige Abgründe an

Mit Sick of Myself und Dream Scenario machte Kristoffer Borgli auf sich aufmerksam. Für seinen nächsten geplanten Film sollen mit Zendaya und Robert Pattinson zwei Superstars die Hauptrollen übernehmen.

Der große Durchbruch kommt für den norwegischen Regisseur Kristoffer Borgli nur langsam, aber immer sicherer. Mit seinen letzten beiden Spielfilmen Sick of Myself und Dream Scenario, in dem Nicolas Cage als Hauptdarsteller zu sehen war, machte er stark auf sein Talent für ungewöhnliche Stoffe aufmerksam.

Das nächste geplante Projekt von Borgli wurde jetzt enthüllt und könnte mit zwei Mega-Stars daherkommen. Wir haben die aktuellsten Infos für euch.

Zendaya und Robert Pattinson für neuen Kristoffer Borgli-Film im Gespräch

Laut Deadline befinden sich Zendaya (Challengers - Rivalen) und Robert Pattinson (The Batman) zurzeit in Gesprächen für die Hauptrollen im nächsten Kristoffer Borgli-Film. Das Projekt wird von der renommierten US-Produktionsschmiede A24 betreut und trägt den Titel The Drama. Zur Story sind noch keine Details bekannt. Gerüchten zufolge dreht sich die Handlung um ein Paar, das kurz vor einem großen Tag eine unvorhergesehene Wendung der Ereignisse durchlebt.

Wer schon mal einen Film des Regisseurs gesehen hat, wird sich denken können, dass die Romanze des Pärchens vermutlich in surreales oder bizarres Chaos kippt. In Sick of Myself beleuchtete Borgli bereits eine toxische Beziehung, in der die Hauptfigur ihren erfolgreichen Künstlerfreund mit immer bizarreren, selbstzerstörerischen Aktionen im öffentlichen Rampenlicht übertrumpfen will.

Hier ist der Trailer zu Sick of Myself:

Sick of Myself - Trailer (Deutsch) HD

Borglis Dream Scenario stellte zuletzt Nicolas Cage als biederen College-Professor in den Mittelpunkt, der eines Tages jede Nacht in den Träumen aller Menschen auftaucht. Was als schräger Personenkult beginnt, kippt durch drastische Ereignisse in den Träumen in eine tragisch-erschreckende Abwärtsspirale.

Schaut hier noch den Trailer zu Dream Scenario:

Dream Scenario - Trailer (Deutsch) HD

Wann startet der kommende Film mit Zendaya und Robert Pattinson im Kino?

Da sich das Projekt in einem so frühen Entwicklungsstadium befindet, ist ein Startdatum noch nicht bekannt. Falls der Dreh nächstes Jahr beginnt, könnte The Drama erst 2026 in die deutschen Kinos kommen.

Wenn ihr euch davor noch mit den Filmen des Regisseurs vertraut machen wollt, könnt ihr Sick of Myself zurzeit bei MUBI im Abo streamen. Dream Scenario mit Nicolas Cage ist erst kürzlich im Heimkino erschienen und zum Beispiel bei Amazon Prime zum Leihen oder Kaufen * verfügbar.

Welche absonderlichen Einfälle oder überraschenden Verwicklungen der Regisseur für Zendaya und Robert Pattinson bereithält, falls beide Stars für The Drama verpflichtet werden, wird sich zeigen.

