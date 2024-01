44 Horrorfilme, die 2024 in Angst und Schrecken versetzen – mit Alien-Rückkehr und It Follows-Fortsetzung

Horror-Fans können sich auf so manchen Genre-Leckerbissen im Filmjahr 2024 freuen. Neben Schockern mit völlig neuen abgedrehten Ideen warten unter anderem Fortsetzungen zu Alien, Smile und Silent Hill auf euch.

Slasher, Psycho-Nervenkitzel oder Gore? Die Horrorfilme 2023 hatten es in sich. Aber wenn der erste Schreck verblasst ist, sieht sich der Grusel-Fan bekanntlich schon nach dem nächsten Schock seines Lebens um und so haben wir euch die Horror-Übersicht des neuen Jahres zusammengestellt. Die Liste setzt sich zusammen aus:

16 Horrorfilmen, die bereits einen Starttermin 2024 haben

28 Horrorfilmen ohne Start, die aber ebenfalls 2024 kommen sollen



Die 16 Starts dieser Horrorfilme 2024 stehen bereits fest

Das Horror-Jahr beginnt mit einem bösen Geist im Swimming Pool, übergibt das Zepter an M. Night Shyamalan und seine Tochter (mit jeweils einem Film) und liefert schließlich Fortsetzungen zu Franchises wie Alien, A Quiet Place und Terrifier ab. Langweilen muss sich 2024 also kein Kino-Gast.

Night Swim - Trailer (Deutsch) HD

Diese 28 Horrorfilme peilen ebenfalls einen Start 2024 an

Nicht jeder Horrorfilm will sich jetzt schon auf ein konkretes Startdatum festlegen. Doch was abseits von Deadlines bereits für 2024 angekündigt ist, lässt so manchem sicherlich den Atem stocken oder das Wasser im Mund zusammen laufen:

15 Remakes, Sequels, Spin-offs und Neuinterpretationen zu bestehenden Horror-Franchises

MaXXXine - Announcement Teaser (English) HD

13 originäre Horrorfilme 2024 mit Hype-Potenzial und jeder Menge Stars

Welche Horrorfilme sich 2024 als Grusel-Glücksgriff und welche sich als Reinfall entpuppen werden, können wir natürlich erst am Ende des Jahres sagen. Außerdem kann es im Laufe der nächsten 12 Monaten zu Verzögerungen und damit zu Verschiebungen von geplanten Starts kommen.