13-Milliarden-Franchise erobert Netflix-Charts: Gefeierter Abenteuerfilm unterhält als großer Dschungelspaß

In der Film-Top-10 der Netflix-Charts ist gerade ein Abenteuerfilm für die ganze Familie gelandet, der zu einem mittlerweile milliardenschweren Franchise gehört.

Seit 2000 hat die Zeichentrickserie Dora (im Original auch bekannt als Dora the Explorer) vor allem die Herzen eines sehr jungen Publikums für sich gewonnen. Mittlerweile ist aus dem beliebten Franchise rund um die siebenjährige Abenteurerin eine Milliarden-Marke geworden. Dazu gehört auch der 2019er-Realfilm Dora und die goldene Stadt, der gerade neu bei Netflix ist und es schon in die Film-Top-10 geschafft hat.

Gerade in den Netflix-Charts: Darum geht es in Dora und die goldene Stadt

In der Story des Realfilms muss die jugendliche Dora (Isabela Merced) ihren Abenteuerdrang erstmal hinten anstellen, denn ihre Eltern (Eva Longoria und Michael Peña) wollen sie auf die Schule in die Großstadt schicken. Zusammen mit dem Affen Boots (im Original gesprochen von Danny Trejo), ihrem Cousin Diego (Jeff Wahlberg) und weiteren Freund:innen muss sie ihre Mutter und ihren Vater bald vor Gefahren im Dschungel retten und das Geheimnis einer alten Inka-Zivilisation lösen.

Bei dem Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes kommt Dora und die goldene Stadt auf einen starken Schnitt von 85 Prozent. In seinem Text für die britische Tageszeitung The Telegraph schrieb Robbie Collin 2019 unter anderem:

Es könnte sein, dass es dieses Jahr keine angenehmere Überraschung im Kino gibt – wirklich! – als diese Live-Action-Adaption von Dora the Explorer, dem langjährigen Nickelodeon-Cartoon. Süß, aufregend, albern und mit einem aufwändigen Kot-Witz ausgestattet, der tatsächlich verdient ist, fühlt sich Dora und die goldene Stadt wie maßgeschneidert für die Sommerferien an.

Schaut hier noch einen Trailer zu Dora und die goldene Stadt:

Das Dora-Franchise ist mittlerweile milliardenschwer

Die Dora-Marke von Nickelodeon ist heute schon 13 Milliarden Dollar wert. Nach der Originalserie sind bisher noch eine Spin-off-Serie, eine Sequel-Serie, der Realfilm und ein Reboot erschienen. Insgesamt besteht das Dora-Franchise aus folgenden Produktionen:

