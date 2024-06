"Animalische" versaute House of the Dragon-Szene mit Olivia Cooke wurde rausgeschnitten und der Star war dagegen

In der 2. Staffel House of the Dragon ist auch Olivia Cooke als Alicent zurückgekehrt. Im Interview enthüllte sie eine wilde Sex-Szene, die sie filmte und die dann geschnitten werden musste.

Game of Thrones-Fans dürfen sich wieder über fiese Intrigen, komplexe Charaktergeflechte und blutige Schockmomente freuen. Gerade ist nämlich die 2. Staffel des Prequels House of the Dragon gestartet. Wieder mit dabei ist auch Olivia Cooke in der Rolle von Alicent Hightower.

In der ersten Folge der neuen Season wurde ihre Figur sehr intim mit Ser Kriston Kraut. Explizit wurde es nicht, hätte es aber werden können. Die Schauspielerin enthüllte, dass sie für den Game of Thrones-Ableger eine ziemlich wilde Sex-Szene filmte, die dann rausgeschnitten wurde.

Olivia Cooke filmte wilde House of the Dragon-Sex-Szene, die geschnitten wurde

Im Elle -Interview sprach Cooke genauer über eine House of the Dragon-Sex-Szene, die es letztlich nicht in die fertige Folge schaffte:

Es war verdammt dreckig. Es war nicht zärtlich und es hat Spaß gemacht.“ [Es war] sehr sexuell [und] animalisch.

Danach verrät sie, dass die Szene für Showrunner Ryan Condal keine Relevanz für die Charakterentwicklung hatte und deshalb rausgeschnitten wurde. Cooke widersprach dieser Ansicht, gab dann aber klein bei, da es nicht ihre Serie sei.

Als kleinen Hoffnungsschimmer teast sie noch, dass es die Sex-Szene vielleicht noch in die Deleted Scenes-Sektion des Bonusmaterials schafft.

Schaut hier noch einen Trailer zur 2. Staffel House of the Dragon:

House of the Dragon - S02 Trailer Black (Deutsch) HD

Wann und wo laufen die neuen Folgen von House of the Dragon Staffel 2?

Die wöchentlich erscheinenden Folgen der 2. Staffel des Game of Thrones-Prequels könnt ihr wie auch Staffel 1 bei Sky und WOW * im Abo streamen. Immer montags ist eine frische Episode verfügbar.

