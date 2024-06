House of the Dragon-Fans machen sich Sorgen: Wurde der Hund in Staffel 2 Folge 1 wirklich getreten?

Der Auftakt von House of the Dragon Staffel 2 tischte uns einen der größten Schockmomente auf. Viele Fans, insbesondere Hundeliebhaber:innen, fanden aber eine andere Szene viel verstörender.

Game of Thrones-Fans sind einiges gewohnt: Enthauptete Helden, verbrannte Kinder, mittelgute Hochzeiten. Aber auch sie kennen Grenzen. Die liegen im Fall des Spin-offs House of the Dragon aber nicht bei toten Menschen, sondern einem getretenen Hund im Auftakt von Staffel 2.

Die Entrüstung war groß. Einige Fans standen gefühlt kurz davor, PETA und / oder John Wick zu informieren. Aber schwebte der liebenswürdige Hundedarsteller wirklich in Gefahr?

Nicht den Hund! Fans von House of the Dragon ertragen einiges – aber keine Tierquälerei

In der Folge Ein Sohn für einen Sohn schleichen sich die von Daemon (Matt Smith) engagierten Handlanger Blut (Sam C. Wilson) und Käse (Mark Stobbart) als Rattenfänger durch die Gänge des Roten Bergfrieds. Sie sollen als Vergeltungsschlag für den im 1. Staffelfinale getöteten Prinzen einen Nachkommen von König Aegon II. um die Ecke bringen. Bevor sie jedoch in die königliche Kemenate kommen, tritt Käse frustriert seinen Hund.

Viele Fans waren wenig amüsiert darüber, obwohl in den Minuten darauf unendlich schlimmeres mit Menschen angestellt wird. "Warum macht mich der getretene Hund wütender als Aegons Nachkomme?", fragte eine Zuschauerin auf X . Auf derselben Social-Media-Plattform stellte ein weiterer Zuschauer klar: Inzest und unschuldige Menschen ermorden = Daumen hoch, einen Hund treten = erbostes Emoji:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf Reddit sorgten sich manche sogar um den Schauspielhund und fragten sich, ob er wirklich getreten wurde. Diesbezüglich können wir auch ohne Quelle fast zu 100 Prozent Entwarnung geben. Der Umgang mit Tieren an Filmsets ist streng geregelt. Hätten Darsteller:innen tatsächlich einen Hund misshandelt, wären mehrere Organisationen wie Wölfe hinter den Verantwortlichen und HBO her.

CGI-Drachen, Fantasy-Welten und Hundetritte: Die Aufgaben der Spezialeffektabteilung sind divers

Wie genau sie per Spezialeffekt und Schnitt getrickst haben, kommt vielleicht noch raus, sobald wir das Bonusmaterial inklusive Making-of zur zweiten Staffel zu sehen bekommen. Herrlich sarkastisch antwortete ein Reddit-User folgendermaßen auf die Besorgnis der Hundefreund:innen: "Das war ein echter Hund, der getreten wurde. Genau wie ein echtes Kind enthauptet wurde. HBO hat das Budget dafür!"

HBO Autschi!

Falls noch jemand einen Anhaltspunkt dafür möchte, ob der Hund bei den Dreharbeiten Spaß hatte oder nicht: Schaut mal genau hin, wie der very good boy beim Herauslaufen mit dem Schwanz wedelt.

Für manche scheint das aber gar nicht der springende Punkt zu sein. Einige wollen einfach keine Misshandlung unschuldiger Tiere sehen. Selbst wenn es nur darum geht, auf einfache Weise einen Charakter zur Hassfigur zu machen – oder in derselben Serie die schlimmsten Dinge mit Zweibeinern angestellt werden.