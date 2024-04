Aufregende Tom Hardy-Action soll endlich zu Netflix kommen – seit 2021 (!) ist der Film fertig

Action-Regisseur Gareth Evans drehte schon 2021 einen Film mit Tom Hardy, der noch immer nicht das Licht der Filmwelt erblickt hat. Im Laufe des Jahres soll Netflix den Titel endlich rausgeben.

Netflix-Abonnent:innen mit Adleraugen haben vielleicht schon bemerkt, dass der Action-Thriller Havoc von The Raid-Regisseur Gareth Evans immer noch nicht für 2024 angekündigt wurde. Dabei ist der Film mit Venom-Star Tom Hardy in der hartgesottenen Hauptrolle schon seit 2021 im Kasten und seit spätestens 2023 fertig, wie man hört.

Für Action-Fans, die die Hoffnung bereits aufgegeben hatten, haben wir nun endlich gute Nachrichten ... also vielleicht.

Worum geht es im Action-Thriller Havoc mit Tom Hardy?

Sehr viel ist über den langerwarteten Action-Kracher nicht bekannt: Hardy spielt einen Detective namens Walker, der sich nach einem schiefgelaufenen Drogen-Deal durch die kriminelle Unterwelt kämpfen muss. Im finsteren Netz aus Verschwörungen und Korruption soll er den entfremdeten Sohn eines Politikers retten.

Zum weiteren Cast zählen Oscar-Preisträger Forest Whitaker, Luis Guzmán und Timothy Olyphant sowie Jessie Mei Li, Yann Yann Yeo und Martial-Arts-Expertin Michelle Waterson-Gomez.

Für Fans von Netflix-Muskelpaketen:

The Witcher - Improvisierte Szene

Kommt Havoc noch 2024 zu Netflix?

Wie die Kollegen von World of Reel in Erfahrung gebracht haben wollen, könnte Havoc im September dieses Jahres beim Toronto International Film Festival (TIFF) zu sehen sein. Alternativ werde Netflix auf den Festival-Zirkus verzichten und den Film im Laufe der zweiten Hälfte von 2024 einfach online stellen. Wie immer muss man bei WoR jedoch Vorsicht walten lassen, denn wir befinden uns im Reich der Gerüchte.

Sobald wir konkretere Infos zum Filmstart vernehmen, schlagen wir natürlich Alarm.

Wo hole ich mir in der Zwischenzeit einen Gareth Evans- oder Tom Hardy-Fix?

Um die Zeit bis zu Havoc zu überbrücken, könnte man sich zum Beispiel die letzten Projekte des Regisseurs gönnen. Evans' Film Apostle findet man etwa bei Netflix, während seine Serie Gangs of London bei Sky Go und WOW zum Abruf bereitsteht. Hardy hingegen war zuletzt in Venom: Let There Be Carnage zu sehen, der bei Joyn+ streamt.