Bill Kaulitz hat seine erste Filmrolle ergattert: Sie dürfte Tokio Hotel-Fans auf ewig verstören

Nach der Meldung über seine erste Serienrolle wurde Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz jetzt auch als Hauptdarsteller für einen Film bestätigt. Es wird ein brutaler Slasher, der Fans des Stars schockieren dürfte.

Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz ist schon erfolgreich unter die Podcast- und Reality-Stars gegangen. Bald wird er jedoch auch in fiktiven Rollen in Film und Fernsehen zu sehen sein. Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass Kaulitz in einer ZDF-Serie über eine in Vergessenheit geratene Band die Hauptrolle spielen soll.

Jetzt wurde auch enthüllt, dass sich der Star seine erste Filmrolle geschnappt hat – in einem Horrorfilm, der Tokio Hotel-Fans ganz schön erschüttern könnte!

Tokio Hotel-Star Bill Kaulitz spielt in brutalem Slasher mit

Wie Deadline berichtet, soll Kaulitz seine erste Filmrolle im kommenden Horror-Film Brute 1986 des deutschen Regisseurs Marcel Walz (La Petite Mort) spielen. Der Slasher soll von Klassikern aus den 80ern wie Freitag der 13. inspiriert sein.

Die Handlung dreht sich um die Metal-Band Leather Kobra, die in einer verlassenen Stadt mitten in der Wüste ein Musikvideo drehen will. Dabei kommt ihnen die Birdy-Familie in die Quere, die den Band-Mitgliedern mit ebenso brutalen wie kreativen Methoden den Garaus macht.

Ob es auch Bill Kaulitz grausam an den Kragen geht, ist noch nicht bekannt. So oder so dürften Tokio Hotel-Fans aber auf eine schwere Probe gestellt werden, wenn sie sich den Horrorfilm mit dem Star ansehen. Zimperlich geht es in den Filmen von Marcel Walz nie zu.

Wann erscheint der Horrorfilm mit Bill Kaulitz?

Neben dem Tokio Hotel-Frontmann sind in Brute 1986 noch Stars wie Gigi Gustin (Stiletto), Sarah French (Blind), Pancho Moller (3 From Hell), Lew Temple (The Devil’s Rejects), Heather Grace Hancock (Wicked City) und Dazelle Yvette (Garden of Eden) zu sehen.

Einen Starttermin hat der Horrorfilm noch nicht. Wir rechnen mit einer Veröffentlichung irgendwann 2026.