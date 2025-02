Mega-Überraschung bei Bill Kaulitz: In dieser Serie übernimmt Tokio-Hotel-Sänger die Hauptrolle

Bill Kaulitz wurde als Frontsänger von Tokio Hotel weltberühmt. Jetzt wagt er einen krassen Karrierewechsel: Er wird Schauspieler in einer Serie. Alle Infos gibt es hier.

Bill Kaulitz ist in den letzten Jahren erfolgreicher denn je. Wenn er nicht gerade im Whirlpool mit Schwägerin Heidi Klum plätschert, dann ist er immer wieder im TV zu sehen. Jetzt wagt der exzentrische Sänger sich in völlig neue kreative Gefilde vor: Die Schauspielerei. Alle Infos zum mysteriösen Serien-Projekt gibt es hier.

Bill Kaulitz als Schauspieler: Kann das gut gehen?

Die Kaulitz-Zwillinge sind extrem erfolgreich. Nicht nur auf der Bühne machen sie eine Top-Figur, auch im TV fühlen sich die Zwillinge pudelwohl. Egal ob in ihrer Netflix-Dokusoap Kaulitz & Kaulitz, oder aber bei LOL: Last One Laughing – die Kaulitz-Zwillinge wissen genau, wie sie vor der Kamera performen müssen.

Jetzt geht Bill Kaulitz solo sogar noch einen Schritt weiter: Er wird Schauspieler. Durch einen Eintrag der Filmstiftung NRW wurde nun völlig überraschend bekannt, dass der Popsänger in einer großen, neuen ZDF-Produktion die Hauptrolle übernehmen wird. Diese Erfahrung dürfte für den 35-Jährigen völlig neu sein; seine einzige Erfahrung in Film- und Serienbereich hatte er als Synchronstimme von Arthur in Arthur und die Minimoys (2006).

The Comeback: Darum geht es in der neuen ZDF-Serie mit Bill Kaulitz

So soll die neue ZDF-Serie heißen: The Comeback. Über den Inhalt ist noch nicht viel bekannt, es wird aber definitiv musikalisch. Eine völlig in Vergessenheit geratene Band beschließt nach 20 Jahren ein Comeback zu wagen – allen voran der ehemalige Teeniescharm Flo (Bill Kaulitz). Kann das Comeback gelingen oder ist es zum Scheitern verurteilt?

Die Serie soll aber nicht biografisch sein; außerdem ist bisher nicht bekannt, ob es sich um eine Comedy- oder Dramaserie handeln wird. Trotzdem wird Bill Kaulitz seine Erfahrung als Frontmann von Tokio Hotel einbringen können. Schließlich legte die Band einen kometenhaften Start hin, konnte dann aber nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen. Wann The Comeback auf ZDF erscheinen wird, ist bisher nicht bekannt.