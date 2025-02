Blue Bloods-Rätsel gelöst: Fans sind begeistert davon, was Donnie Wahlberg mit dem Reagan-Esstisch gemacht hat

Der berühmte Esstisch aus Blue Bloods ist nach dem Serienfinale bei Donnie Wahlberg gelandet, der jetzt eine angemessene Verwendung für das ikonische TV-Möbelstück gefunden hat.

Blue Bloods-Star Donnie Wahlberg hatte nach dem Finale der Copserie bereits angekündigt, Großes mit dem ikonischen Esstisch der Familie Reagan vorzuhaben, der bei den berühmten Dinner-Szenen buchstäblich im Zentrum stand. Nun wissen wir endlich was diese Pläne waren, denn das Möbelstück ist jetzt aus gutem Zweck zum Greifen nah.

Blue Bloods-Star Donnie Wahlberg hat den Reagan-Esstisch in seinem Burger-Laden aufgestellt

Wie Wahlberg auf Instagram (via People ) enthüllte, steht der Reagan-Esstisch mittlerweile in seinem eigenen Burger-Restaurant Wahlburgers und kann mit und ohne ihn als Dinner-Gast gebucht werden. Die Umsätze daraus sollen laut Videobeschreibung an verschiedene gute Zwecke, wie Krebsforschung und Polizeiwitwen, gehen.

Wahlberg hat im Insta Video samt gedecktem Esstisch in seinem Restaurant Folgendes zu sagen:

Das ist der echte Tisch mit den echten Sachen. Das ist das tatsächliche Glas, aus dem ich in Blue Bloods getrunken habe, und das ist wirklich der Stuhl, auf dem ich in 14 Jahren Fernsehgeschichte gesessen habe, als ich mit meinen Cast-Kolleg:innen unglaubliche Erinnerungen gemacht habe. Und jetzt habt ihr die Chance, herzukommen und selbst einige unglaubliche Erinnerungen zu sammeln.

Wie viel einen der wohltätige Dinner-Spaß am gebenedeiten Tisch der Reagan-Dynastie kostet, erfährt man allerdings erst, wenn man eine offizielle Anfrage über ein Formular an das Restaurant schickt.

Fans sind begeistert und wollen den Tisch im Blue Blood-Ableger sehen

Viele Fans zeigen sich in den Kommentaren begeistert von der Möglichkeit, den Tisch einmal selbst besuchen zu können. Doch manche haben noch ganz andere Ideen: Erst letzte Woche wurde mit Boston Blue ein Blue Bloods-Spin-off über Donnie Wahlbergs Serienfigur Danny Reagan in Chicago bestätigt. Da dauerte es natürlich nicht lange, bis ein Fan unter dem Esstisch-Video vorschlägt, auch die liebgewonnene Requisite erneut zu casten: "Da wir Boston Blue als Nächstes bekommen ... denke ich, der Tisch muss auch in Boston auftauchen. Ich meine ja nur!!"

Ob der hölzerne Co-Star sich tatsächlich blicken lässt, erfahren wir frühestens in der TV-Season 2025/26, wenn die neue Blue Bloods-Serie beim US-Sender CBS Premiere feiern soll.