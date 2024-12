Donnie Wahlberg hat die wohl wichtigste Blue Bloods-Requisite nach dem letzten Drehtag mitgenommen ‒ und zwar für die Fans

Das Ende von Blue Bloods ist besiegelt. Als Andenken hat Donnie Wahlberg eines der wichtigsten Elemente der Serie vom Set mitgenommen ‒ und damit Großes vor.

In den USA darf Blue Bloods - Crime Scene New York nur noch zweimal über die nationalen Fernsehbildschirme flimmern ‒ dann ist nach 14 Staffeln Schluss mit der beliebten Serie. Dass der Krimi-Hit den Stars um Tom Selleck und Donnie Wahlberg viel bedeutete, haben die Schauspieler bereits zu verschiedenen Anlässen kundgetan. Unter anderem versuchten sie monatelang, das Blue Bloods-Ende zu verhindern.

Als dieses schließlich endgültig besiegelt war, ließ es sich Wahlberg offenbar nicht nehmen, ein Andenken an die Serie vom Set mitgehen zu lassen. Mit welchen Blue Bloods-Requisiten er noch große Pläne hat, verriet er kürzlich in einem Interview.

Donnie Wahlberg hat den Familientisch der Reagans aus Blue Bloods nach Drehende mitgenommen

Wie Donnie Wahlberg im Interview mit People erklärte, habe er gleich mehrere Andenken an die Serie vom Blue Bloods-Set mitgenommen: "Ich habe zwei Danny Reagan-Kostüme mitgenommen ‒ meinen blauen Anzug und mein blaues Hemd. Ich habe sie Schaufensterpuppen angezogen und in einen Wahlburgers gestellt."

Damit bezieht sich Wahlberg auf die Burgerkette Wahlburgers, die ihm gemeinsam mit seinen Brüdern Paul und Mark gehört und dessen Filiale die Blue Bloods-Kostüme nun zieren. Dabei habe es der Schauspieler jedoch nicht belassen. Als ihm berichtet wurde, dass auch der Familienesstisch der Reagans, der in jeder einzelnen Episode des Crime-Dramas vorkommt, noch zu haben sei, zögerte der Danny Reagan-Darsteller keine Sekunde:

Ich hatte keine Intention, irgendetwas vom Set mitzunehmen. Bis ich erfahren habe, dass der Tisch und die Stühle nur irgendwo in einer Lagerhalle herumstehen.

Donnie Wahlberg hat großes mit dem Familientisch aus Blue Bloods vor

Der Familientisch der Reagans soll in Zukunft einem wohltätigen Zweck dienen. Zuvor will Wahlberg mit dem ikonischen Möbelstück jedoch zahlreiche Fans glücklich machen und ihn so wie die Kostüme in verschiedenen Wahlburgers-Filialen ausstellen. Seine erste Station wird der Tisch in der Filiale in St. Charles, Illinois finden, wo Wahlberg mit seiner Frau Jenny McCarthy lebt:

Ich werde ihn irgendwo hinstellen, wo Fans sich an den Tisch setzen und Bilder machen können. Dann werde ich ihn wahrscheinlich für einen wohltätigen Zweck, für die DEA, die Detectives Endowment Association, für den Witwen- und Kinder-Fonds verlosen.

Die vorletzte Blue Bloods-Folge läuft am 6. Dezember 2024 in den USA auf CBS. Das große Serienfinale folgt dann eine Woche später, am 13. Dezember auf dem Sender. In Deutschland lässt die 14. Staffel noch ein paar Wochen auf sich warten. Hierzulande startet die neue Season am 2. Januar 2025 auf Sky One.

Mehr Serien-Tipps: Die 15 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Dezember umfassen neben Thriller, Sci-Fi und einem neuverfilmten Fantasy-Abenteuer auch die Rückkehr des beliebten Serienkillers Dexter, eine neue Star Wars-Serie sowie neue Folgen der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten, Squid Game.