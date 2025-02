Neue Blue Bloods-Serie offiziell bestätigt: So geht es mit Donnie Wahlbergs Figur weiter

Eine neue Blue Bloods-Serie wurde bestellt und schickt Donnie Wahlberg als Danny Reagan in eine neue Stadt. Dort soll er mit der Tochter einer anderen Polizeidynastie gemeinsame Sache machen.

Fans von Blue Bloods - Crime Scene New York können aufatmen: Nur zwei Monate nach dem Serienfinale der Copserie, hat der US-Sender CBS offiziell ein Spin-off in Auftrag gegeben. Der vorläufige Arbeitstitel lautet Boston Blue, denn für Donnie Wahlbergs Serienfigur Danny Reagan steht von New York aus ein Umzug in die sogenannte City an.

Blue Bloods-Spin-off: Was wir über die neue Serie wissen

NYPD Detective Danny Reagan wird in der neuen Blue Bloods-Serie eine Position im Boston PD annehmen, wo er mit Detective Lena Peters zusammengetan wird – ihres Zeichens ebenfalls Mitglied eines prominenten Gesetzeshüter:innen-Clans. Nach klassischen Network-Procedural-Regeln müsste es zwischen den beiden eine langjährige Will They, Won't They-Beziehung geben.

Zwei Dinge sind besonders interessant an Boston Blue: Zum einen hat CBS die Serie aus dem Stand heraus bestellt, also ohne vorher einen Serienpiloten produzieren zu lassen. Das zeugt von großem Vertrauen in das Projekt. Zum anderen handelt es sich laut Deadline -Bericht um keines der vorher einmal angedachten Spin-offs, die Danny etwa nach Texas verfrachtet hätten. Stattdessen wurde eine bestehende Serienidee der Showrunner Brandon Sonnier und Brandon Margolis (The Blacklist) im Nachhinein auf den etablierten Blue Bloods-Charakter gemünzt.

Die beiden Brandons Sonnier und Margolis werden nun als Chefautoren dienen, während Jerry Bruckheimer und Kristie Anne Reed von Jerry Bruckheimer Television gemeinsam mit Serienstar Wahlberg als Executive Producer genannt werden. Produziert wird unter dem Dach der CBS Studios, die auch für die Originalserie verantwortlich zeichneten.

Ob Tom Selleck erneut als Polizeipatriarch Frank Reagan auftreten wird, wurde nicht erwähnt.

Wann kommt die neue Blue Bloods-Serie ins Fernsehen?

Anvisiert wird ein Boston Blue-Serienstart in der TV-Season 2025/26 im US-Fernsehen. Diese beginnt im Herbst dieses Jahres, möglich ist aber auch ein Start zur Midseason Anfang 2026. In Deutschland sollte man frühestes nächstes Jahr mit dem Format rechnen.

Die Blue Bloods-Originalserie lief 14 Staffeln lang, die man zum Teil bei Joyn, Sky Go/WOW und Paramount+ in der Flatrate dingfest machen kann. Die Finalstaffel läuft aktuell bei Sky One und Sat.1 Gold im Programm.