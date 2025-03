Das Grey's Anatomy von Netflix kommt in 4 Wochen – und die erste Katastrophe beginnt mit einem Hurrikan

Netflix steht mit einem echten Novum in den Startlöchern und nimmt die erste US-Krankenhausserie des Streamers ins Programm auf. Schaut euch hier den Trailer zu Pulse an.

Eine Assistenzärztin, eine verbotene Romanze mit einem Oberarzt und jede Menge dramatische Notfälle: Was klingt wie Grey's Anatomy, ist ebenso die Beschreibung der neuen Krankenhausserie aus dem Hause Netflix, die auf dem Streamer in die Fußstapfen des ABC-Hits, Emergency Room und Co. treten will.

Pulse erreicht uns schon in wenigen Wochen auf Netflix. Schaut euch hier den ersten Trailer an.

Seht hier den Trailer zur neuen Netflix-Serie Pulse:

Pulse - S01 Trailer (English) HD

Auf den Spuren von Grey's Anatomy: Netflix-Serie Pulse erzählt die Fälle eines Krankenhauses in Miami

Das Maguire Hospital ist das meistfrequentierte Krankenhaus der Metropole Miami. Entsprechend ausgelastet ist die Belegschaft, die durch einen nahenden Hurrikan auf eine noch größere Probe gestellt wird. Inmitten dessen wird die junge Dr. Danny Simms (Willa Fitzgerald) zur leitenden Assistenzärztin ernannt.

Gemeinsam mit Oberarzt Dr. Xander Phillips (Colin Woodell) muss sie die Belegschaft durch das Chaos führen und gleichzeitig versuchen, ihre privaten Gefühle von der Arbeit zu trennen – denn zwischen Simms und Phillips brodelt eine geheime Romanze, die sich auf die gesamte Belegschaft auswirken könnte.

Mehr Netflix-News:

Wann kommt Pulse zu Netflix?

Pulse stammt aus der Schöpfung und Feder von Zoe Robyn (Hawaii Five-0), die gemeinsam mit Carlton Cuse (Lost) als Showrunnerin der Serie fungiert. Die Hauptrollen der Netflix-Serie haben Reacher-Star Willa Fitzgerald und Colin Woodell (Unknown User: Dark Web) inne, während unter anderem Jessie T. Usher (The Boys), Justina Machado (The Purge 2), Jack Bannon (Pennyworth), Jessy Yates (Ich bin Ben) und Chelsea Muirhead (Warrior) in Pulse zu sehen sind.



Die Krankenhausserie wird am 3. April 2025 bei Netflix ins Programm einziehen. Pulse umfasst 10 Episoden, die gesammelt auf dem Streamer erscheinen.