Nicht schon wieder, Netflix! Agenten-Serie nach 2 Staffeln gnadenlos abgesetzt

Netflix hat eine weitere beliebte Serie abgesägt, die erst vor wenigen Wochen ihre 2. Staffel auf dem Streamer erhalten hat. Fans von Agenten-Thrillern müssen jetzt stark sein.

Das Agenten-Genre dominiert die Streaming-Landschaft aktuell beinahe wie kein zweites. Zahlreiche Serien avancierten innerhalb der letzten Jahre auf verschiedenen Plattformen zu großen Hits – auf Netflix etwa Titel wie The Night Agent und The Recruit, die Fans erst vor wenigen Monaten mit jeweils neuen Staffeln versorgten.

Dass die Zukunft dieser Serien aufgrund der aktuellen Beliebtheit des Genres beinahe schon als Selbstverständlichkeit gilt, wagten viele zu hoffen. Netflix hat sie nun – wie so oft – eines Besseren belehrt.

Netflix-Hit The Recruit mit Noah Centineo nach der 2. Staffel abgesetzt

Wie Deadline berichtet, hat Netflix The Recruit abgesetzt. Die Spionage-Serie mit To All the Boys I've Loved Before-Star Noah Centineo zog erst Ende Januar dieses Jahres mit ihrer 2. Staffel auf dem Streamer nach, nachdem die erste Staffel 2022 ihre Premiere feierte.

Damals konnte die Serie beachtliche Zahlen verbuchen und hielt sich mehrere Wochen in den internationalen Streaming-Charts. Staffel 2 konnte an diesen Erfolg nicht mehr gänzlich anknüpfen, debütierte jedoch mit soliden 5,9 Millionen Views in der Startwoche, was die Serie abermals auf Platz 2 der Netflix-Charts katapultierte.

Serienschöpfer Alexi Hawley, der ebenfalls für den Krimi-Hit The Rookie verantwortlich zeichnet, gab sich nach Ende von Staffel 2 noch optimistisch gegenüber einer Verlängerung der Serie. Gegenüber Deadline verriet er Ende Januar:

Wir warten darauf, dass Netflix es offiziell macht. Es gibt viele gute Gefühle bei Netflix gegenüber der Serie und gegenüber Noah [Centineo]; Ich denke sie haben das Gefühl, dass Noah ein hauseigener Star ist, was er ist. Ich habe ein positives Gefühl, was das angeht, so positiv, wie ich mich in dieser Stadt zur Zeit fühlen kann.

Während Staffel 1 mit acht Episoden auf Netflix an den Start ging, umfasste Staffel 2 nur noch sechs Folgen. Ob sich hier bereits ein schwindendes Vertrauen des Streamers in die Serie abgezeichnet hat, kann rückblickend nur gemutmaßt werden. Hawley erklärte dazu, dass einzelne Handlungsstränge für Season 2 gestrichen werden mussten, um sich der verkürzten Episodenanzahl anzupassen.

The Recruit-Absetzung auf Netflix: Owen Hendricks hat seinen letzten Fall bearbeitet

The Recruit dreht sich um den jungen Anwalt Owen Hendricks (Centineo), der gerade frisch bei der CIA anfängt. Schon in seiner ersten Woche wird er in eine internationale Verschwörung verwickelt, als die ehemalige Informantin Max Meladze (Laura Haddock) mit der Veröffentlichung wichtiger Dokumente droht.

In Staffel 2 ging es für Owen in einem neuen Fall nach Südkorea, wo sich der junge Anwalt mit dem National Intelligent Service zusammentat, um der auf Rache sinnenden Tochter von Meladze (Maddie Hasson) zu entkommen. Das Finale der 2. Season schloss den Großteil der Geschichte ab, hinterließ jedoch eine Reihe offener Fragen.

Serienschöpfer Hawley erklärte, dass er Owen in kommenden Staffeln gerne in weitere internationale Fälle verstricken wollte. Afrika und Südamerika wurden hier als mögliche Kontinente genannt.