Das hat es bei Disney+ noch nie gegeben: Fantasy-Epos und Abenteuer-Serie wurden abgesagt, obwohl sie schon komplett gefilmt sind

Zwei bereits fertiggestellte Serien wurden von Disney+ eingestampft. Darunter befindet sich die Fantasy-Verfilmung Die Geheimnisse der Spiderwicks, die nun nicht mehr veröffentlicht wird.

Streaming steckt in der Krise, was mehrere große Medienunternehmen in den letzten Monaten dazu veranlasste, ihre Strategien in diesem Bereich zu überdenken. So sorgte unter anderem Warner Bros. Discovery mit drastischen Sparmaßnahmen für Aufsehen. Aber auch Disney+ ist betroffen und ließ im Mai über 30 Filme und Serien komplett aus dem Katalog entfernen. Nun geht die Absetzungswelle weiter. Zwei fertige Projekte wurden vor der Veröffentlichung eingestampft.

Disney+ setzt die fertigen Serien The Spiderwick Chronicles und Nautilus ab

Die beiden Disney+ Original-Serien The Spiderwick Chronicles und Nautilus sind bereits fertig produziert. Zeigen wird sie Disney+ jedoch nicht. Wie Deadline berichtet, sind die beiden Serien das jüngste Opfer von Einsparmaßnahmen im Hause Disney. Für immer verloren sind die Produktionen aber nicht. Die beteiligten Produktionsfirmen dürfen nun nach einer neuen Heimat für die beiden Serien suchen.

Paramount Freddie Highmore in der ersten Spiderwick-Verfilmung

Fantasy-Fans hatten sich bereits auf The Spiderwick Chronicles gefreut, die Serien-Adaption der Romanreihe von Holly Black und Tony DiTerlizzi, welche bereits 2008 als Spielfilm Die Geheimnisse der Spiderwicks verfilmt wurde. Darin geht es um die abenteuerreiche Reise der Geschwister Jared, Simon und Mallory, die uns in eine Welt voller Kobolde und weiterer Zauberwesen entführt. Zur Besetzung der sechs Folgen langen ersten Staffel gehört unter anderem Christian Slater.

Die Abenteuer-Serie Nautilus hingegen ist eine Neuinterpretation von Jules Vernes' Roman-Klassiker 20.000 Meilen unter dem Meer. Die 10 Episoden lange Serie erzählt von den Erlebnissen Kapitän Nemos, ein ausgestoßener indischer Prinz, der mit einer Crew an Bord des Unterseeboots Nautilus in See sticht. Die Hauptrolle der Serie spielt der aus Star Trek: Discovery bekannte Shazad Latif.



