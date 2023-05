Das hat es bei Disney+ noch nie gegeben: Ein Fantasy-Epos und 30 weitere Titel werden komplett aus dem Programm genommen

Das hat es in der Geschichte von Disney+ noch nicht gegeben: Der Streaming-Dienst verabschiedet sich von zahlreichen seiner Original-Serien, darunter befindet sich auch das Fantasy-Epos Willow.

Bei Disney+ wird sich in den nächsten Wochen und Monaten einiges verändern. Da der Streaming-Dienst im zweiten Quartal 2023 vier Millionen Abonnent:innen verloren hat, werden nun die Konsequenzen gezogen. Wie Deadline berichtet, nimmt Disney+ weltweit 31 Filme und Serien aus seinem Programm – und das war noch nicht alles.

Betroffen sind u.a. drei kleine Marvel-Projekte und die unterschätzte Fantasy-Serie Willow. Offenbar trennt sich Disney+ von den Originalproduktionen, die nicht erfolgreich genug waren, um sie länger im Programm zu behalten. Populäre Titel wie The Mandalorian und die großen Marvel-Serien sind von den Einsparmaßnahmen nicht betroffen.

Von Fantasy bis Sci-Fi: Disney+ trennt sich von zahlreichen Filmen und Serien, um Kosten zu sparen

Falls ihr einen der nachfolgenden Titel noch nicht gesehen habt, solltet ihr ihn schnell schauen, denn wer weiß, wann ihr sie das nächste Mal streamen könnt.

Alle Filme und Serien, die bei Disney+ verschwinden

Big Shot

Turner & Hooch

The Mysterious Benedict Society

The Mighty Ducks: Game Changers

Willow

The Making Of Willow

Diary of a Future President

Just Beyond

The World According to Jeff Goldblum

Marvel’s Project Hero

Marvel’s MPower

Marvel’s Voices Rising: The Music of Wakanda Forever

Rosaline

Cheaper by the Dozen remake

The One and Only Ivan

Stargirl

Encore!

A Spark Story

Black Beauty

Clouds

Weird but True!

Timmy Failure

Be Our Chef

Magic Camp

Howard

Earth to Ned

Foodtastic

Stuntman

Disney Fairy Tale Weddings

Wolfgang

It’s a Dog’s Life with Bill Farmer

Ebenfalls betroffen sind einige Titel, die in den USA exklusiv bei dem Streaming-Dienst Hulu veröffentlicht wurden. Einige Hulu-Inhalte wie Y: The Last Man sind in Deutschland bei Disney+ erschienen, was bedeutet, dass wir in Zukunft mit noch mehr Abgängen rechnen müssen. Die Filme und Serien werden aus Kostengründen entfernt.

Alle Filme und Serien, die bei Hulu verschwinden:

The Premise

Love in the Time of Corona

Everything’s Trash

Best in Snow

Best in Dough

Maggie

Dollface

The Quest

The Hot Zone

Y: The Last Man

Pistol

Little Demon

Disney ist nicht das einzige Medienunternehmen, das seine Strategie im Streaming-Bereich überdenkt. Zuletzt sorgte vor allem Warner Bros. Discovery mit drastischen Einsparmaßnahmen bei dem Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max) für Aufsehen. Auch hier sind zahlreiche Filme und Serien aus dem Archiv verschwunden.

Bei Disney+ verschwinden die Titel am 26. Mai 2023.

