Der Peaky Blinders-Film von Netflix wird immer aufregender: Jetzt kommt der Star eines versauten Publikumsspalters in die Gangster-Welt

Peaky Blinders-Fans haben bereits seit Wochen Grund zum Jubeln, denn Netflix plant einen eigenen Film zur beliebten Gangsterserie mit Oppenheimer-Star Cillian Murphy. Nachdem der Oscarpreisträger seine Rückkehr offiziell bestätigte, stoßen nun weitere Stars zum heißerwarteten Projekt.

Saltburn-Star Barry Keoghan in Peaky Blinders-Film auf Netflix dabei

Wie Deadline exklusiv berichtet, wird Barry Keoghan neben Murphy im Peaky Blinders-Film vor der Kamera stehen. Während der Serien-Star erneut in seine ikonischen Rolle des Gangsters Thomas Shelby schlüpfen wird, bleibt die Rolle von Keoghan noch unter Verschluss.

Der Schauspieler machte zuletzt mit dem Amazon-Hit Saltburn Schlagzeilen, der das Publikum mit einigen schockierenden Szenen rund um Keoghan polarisierte. 2023 wurde er für einen Oscar als bester Nebendarsteller für Martin McDonaghs The Banshees of Inisherin nominiert. Als unkonventioneller Charakterdarsteller mit irischen Wurzeln passt Keoghan zweifellos bestens in die düstere Welt von Peaky Blinders, die von ihren verschrobenen Gestalten lebt.

Amazon Prime Video Barry Keoghan in Saltburn

Wie zuvor berichtet wurde, stößt auch Dune 2-Star Rebecca Ferguson in einer noch unbekannten Rolle zum Cast des Netflix-Films von Tom Harper, der bereits für einige Episoden der Peaky Blinders-Serie auf dem Regiestuhl platz nahm. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Serienschöpfer Steven Knight und soll zeitlich um den Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein.

Wann kommt der Peaky Blinders-Film mit Barry Keoghan auf Netflix?

Die Produktion des Films soll noch dieses Jahr beginnen. Mit einem Start auf Netflix ist somit nicht vor Ende 2025 zu rechnen.

