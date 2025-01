Die 22. Staffel von NCIS wiederholt spannende Gibbs-Story von vor 17 Jahren: Wer ist diesmal der Maulwurf?

In der aktuellen NCIS-Staffel scheint sich erneut ein Verräter eingeschlichen zu haben, der sensible Informationen nach außen trägt. Nicht die erste Maulwurf-Storyline der Serie.

Der Navy CIS wurde erneut infiltriert, wie es scheint. Wer den Auftakt der 22. Staffel gesehen hat, ist längst im Bilde, aber hier noch mal die Kurzfassung: In der Episode Das leere Nest fliegt die Tarnung von Undercover-Agent Torres (Wilmer Valderrama) auf, was einige ein Informationsleck in Form eines verräterischen Maulwurfs vermuten lässt.

Für Hardcore-Fans von NCIS ist das natürlich nichts Neues ...

NCIS hat mal wieder ein Maulwurf-Problem: Damit musste sich schon Gibbs herumschlagen

Schon 2008, während der 5. Staffel von NCIS, bekamen Special Agent Jethro Gibbs (Mark Harmon) und seine Abteilung es mit einem Maulwurf zu tun, was etwa bei ScreenRant als eine der spannenden Storylines bezeichnet wird. Damals löste NCIS-Direktor Leon Vance (Rocky Carroll) sein Team sogar aus Sicherheitsbedenken auf, obwohl Gibbs leidenschaftlich dagegen argumentierte. Eine Season später stellte sich heraus, dass es besser so gewesen ist, als die verräterische Person aufgedeckt wurde.

Spoiler zur 6. Staffel von NCIS: Damals entpuppte sich Special Agent Michelle Lee (Liza Lapira) als Maulwurf und wurde im späteren Verlauf der Season von Gibbs getötet. Spoiler Ende.

Spoiler zur 13. Staffel von NCIS: Ein weiterer Maulwurf wurde in der 13. Season enthüllt, als man den langjährigen Mitarbeiter Trent Kort (David Dayan Fisher) überführte und ebenfalls ausgeschaltete. Spoiler Ende.

NCIS im Stream: 1000 Folgen aus 4 Serien gratis abrufen

Wer ist in der 22. Staffel von NCIS der Maulwurf?

US-amerikanische NCIS-Fans, die bereits etwas weiter in der Staffel sind, haben schon mehrere verdächtige Personen auf dem Kieker, die sich als potentielle Leak-Quelle der Behörde verdächtig gemacht haben. Der Hauptverdächtige ist seit dem 22. Staffelstart jedoch ausgerechnet der neue NCIS Deputy Director Gabriel LaRoche (Seamus Dever). Aber ist er wirklich der neue Maulwurf oder nur eine offensichtliche, falsche Fährte?

Wer die Antwort darauf erfahren möchte, kann die aktuelle NCIS-Staffel jeden Dienstag auf Sat.1 mitverfolgen. Etwas früher landet die jeweils neue Episode schon bei Joyn, wo bereits mehrere NCIS-Formate mit zahlreichen Folgen vorliegen.