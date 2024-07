NCIS-Sensation: Alle Folgen, Staffeln und Spin-offs könnt ihr bald komplett gratis streamen

NCIS-Fans müssen die US-Krimiserie und ihre Spin-offs bald nicht mehr mühsam hier und dort zusammensuchen. Ein deutscher Streaming-Dienst hat ab sofort das komplette Franchise ins Angebot.

Weihnachten ist noch lange hin, gefühlt aber schon hier – zumindest für Navy CIS-Fans. Denn während die verschiedenen Staffeln und Serien der US-amerikanischen Serien-Institution bislang nur verteilt bei verschiedenen Streamern verfügbar waren, gibt es ab sofort eine kostenlose Anlaufstelle für das langjährige Cop-Procedural.

Das Beste daran: Es gilt nicht nur für die Mutterserie, sondern bald auch die Spin-offs NCIS: Los Angeles, NCIS: New Orleans und NCIS: Hawaii. Etwa 1000 Folgen werden online gehen ... und einige sind sogar schon da.

Joyn wird zum NCIS-Hauptquartier in Deutschland: 4 Serien und etwa 1000 Episoden als Gratis-Stream

Die neue, allumfassende NCIS-Heimat ist der zur ProSiebenSat.1-Gruppe gehörende Streaming-Dienst Joyn. Laut DWDL gelang dieser Serien-Coup dank eines neuen Content-Deals mit Paramount, den Producern des Krimi-Universums. Gibbs doch gar nicht!

CBS Cast der 19. Staffel NCIS

Laut Henrik Papst, seines Zeichens Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group, sei das Streaming-Angebot das erste seiner Art für das Franchise in Deutschland:

Durch den Content-Deal mit Paramount Global Content Distribution werden erstmals ungefähr 1000 Episoden des Navy CIS-Franchise auf einer Plattform kostenlos zugänglich sein. Damit bringen wir unseren Zuschauer:innen nach erfolgreicher Ausstrahlung auf unseren linearen Sendern eine starke und extrem beliebte US-Fiction-Marke zu Joyn.

Wann gehen die NCIS-Staffeln bei Joyn online?

Ab sofort stehen bereits 20 Staffeln von NCIS zum Abruf bereit. Der Rest geht nach und nach online: Die ersten beiden Seasons von NCIS: Hawaii sowie das komplette NCIS: New Orleans am 1. August 2024, die 21. Season der Originalserie sowie neuere Folgen aus Hawaii am 13. August 2024 und NCIS: Los Angeles ab dem 15. August 2024.

Ob die kommenden Serienableger – NCIS: Origins und NCIS: Tony & Ziva – früher oder später dazustoßen sollen, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft bereits in der 6. Staffel und erzielt Top-Quoten. In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum das so ist. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell?