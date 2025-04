Die beste Star Wars-Serie, die kaum jemand kennt, kehrt dieses Jahr zurück und erhält sogar ein Spin-off

Das letzte große Panel der Star Wars Celebration in Japan widmete sich der wohl unterschätztesten Stars Wars-Serie: Visionen. Für alle Fans der Anthologie gibt es jetzt besonders gute Nachrichten.

Ein neuer Star Wars-Film von Shawn Levy, Details zu The Mandalorian & Grogu und ein Ausblick auf die 2. Staffel von Ahsoka: Die Star Wars Celebration in Japan wartete mit einigen spannenden Ankündigungen im Live-Action-Bereich auf. Die Animationsserien aus der weit entfernten Galaxis wurden jedoch keineswegs vernachlässigt.

Nach der überraschenden Enthüllung von Maul – Shadow Lord fand am letzten Tag der Convention ein großes Panel zur nächsten Ausgabe von Star Wars: Visionen statt. Die oft übersehene Animationsserie sammelt in sogenannten Volumes die unterschiedlichsten Kurzfilme von namhaften Animationsstudios rund um den Globus.

Star Wars: Visionen geht mit drei Fortsetzungen, sechs neuen Filmen und einer Spin-off-Serie weiter

Der Fokus der 3. Staffel bzw. des 3. Volumes liegt wieder auf Anime – und wartet gleich mit drei Fortsetzungen zu beliebten Kapiteln aus der ersten Runde. Sowohl The Duel als auch The Village Bride und The Ninth Jedi werden mit neuen Kurzfilmen fortgesetzt.

Die Titel der Fortsetzungen lauten:

The Duel: Payback von Takanobu Mizuno (Studio: Kamikaze Douga)

von Takanobu Mizuno (Studio: Kamikaze Douga) The Lost Ones von Hitoshi Haga (Studio: Kinema Citrus)

von Hitoshi Haga (Studio: Kinema Citrus) Child of Hope von Naoyoshi Shiotani (Studio: Production IG)

Dazu gesellen sich sechs neue Star Wars-Geschichten von folgenden Studios: Trigger, Anima, David Production, Polygon Pictures, Project Studio Q und Wit Studio.

Der Teaser-Trailer zu Star Wars: Visionen Staffel 3:

Star Wars: Visions - S03 Teaser Trailer (English) HD

An diesem Punkt war auf der Star Wars Celebration noch nicht Schluss. Was als kleines Experiment angefangen hat, ist inzwischen zum Franchise geworden und bringt mit Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi seine erste Spin-off-Serie an den Start. Das "Presents"-Label soll es den Filmschaffenden ermöglichen, noch tiefer in ihre Geschichten einzudringen und auch längere Kapitel zu erzählen.

Wann startet Star Wars: Visionen Staffel 3 bei Disney+?

Noch dieses Jahr geht die neuste Ausgabe der eigenwilligen Star Wars-Serie an den Start. Ab dem 29. Oktober 2025 könnt ihr alle neuen Visionen-Kurzfilme bei Disney+ streamen. Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi wird 2026 seine Premiere feiern.