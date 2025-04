Darth Maul kehrt zurück und kriegt endlich seine eigene Serie – sie spielt in der Star Wars-Unterwelt

Der in Episode I eingeführte Sith-Bösewicht gehört zu den beliebtesten Star Wars-Figuren überhaupt. Jetzt erhält er seine erste eigene Geschichte in Serienform bei Disney+.

Star Wars-Fans haben lange auf diesen Tag gewartet: Darth Maul – oder einfach nur Maul, wie er inzwischen heißt – startet bei Disney+ mit einer eigenen Animationsserie durch. Vor wenigen Stunden wurde diese Nachricht auf der Star Wars Celebration Japan verkündet. Es ist eine der bisher größten Überraschungen der Conventionen.

Eigentlich kam Star Wars-Mastermind Dave Filoni beim 20th Anniversary Lucasfilm Animation-Panel auf die Bühne, um einen Blick auf die vergangenen zwei Dekaden an Star Wars-Animationsserien zu werfen. Ganz am Ende gewährte er dem anwesenden Publikum einen Einblick in das nächste Projekt: Star Wars: Maul – Shadow Lord.

Star Wars-Bösewicht Darth Maul erhält eigene Serie

Bei Star Wars: Maul – Shadow Lord handelt es sich um eine neue Animationsserie aus der weit entfernten Galaxis, die nach den Ereignissen von The Clone Wars angesiedelt ist und davon erzählt, die der einstige Sith die Kontrolle über die Unterwelt des Star Wars-Universums an sich reißt und zum Anführer von Crimson Dawn aufsteigt. So haben wir ihn zumindest zuletzt in Solo: A Star Wars Story im Kino gesehen.

Besonders spannend: Trotz der offensichtlichen Verbindung zu The Clone Wars, wo Maul mehrmals als zentraler Bösewicht in Erscheinung tritt, wartet Star Wars: Maul – Shadow Lord mit einem neuen Animationsstil auf, der sich von der kantigen Ästhetik unterscheiden soll, die wir aus The Clone Wars und dem Spin-off The Bad Batch kennen.

Hinsichtlich des Castings ist bekannt, dass Sam Witwer zurückkehrt, der Maul bereits in The Clone Wars und Star Wars Rebels seine Stimme geliehen hat. Auch in Solo: A Star Wars Story war er als Maul zu hören, während die Figur selbst von Ray Park verkörpert wurde, der den Sith in Star Wars: Die dunkle Bedrohung zum Leben erweckte.

Womöglich erhalten wir bald sogar einen kleinen Vorgeschmack auf Star Wars: Maul – Shadow Lord, denn auch die im Mai startende Animationsserie Star Wars: Geschichten der Unterwelt entführt in den kriminellen Sektor des Star Wars-Universums und könnte mit dem ein oder anderen Verweis auf Mauls Machenschaften aufwarten.

Wann startet Star Wars: Maul – Shadow Lord bei Disney+?

Auf der Star Wars Celebration wurde verkündet, dass sich die Serie bereits in Produktion befindet. Den anwesenden Fans wurden sogar schon die ersten bewegten Bilder gezeigt. Der Start bei Disney+ ist für 2026 angesetzt.