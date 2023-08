Die wirklich besten Filme der 80er: Das erwartet euch im Sommer-Live-Stream von Moviepilot

Dieses Jahr schlüpfen wir in Tiermuster und Vokuhila-Perücken und widmen unseren Sommer-Stream gemeinsam mit namhaften Gästen einem ganz besonderen Jahrzehnt der Filmgeschichte. Hier gibt's alle Infos zur YouTube-Show.

Alle Jahre wieder werden die Kunstpflanzen rausgeholt, die Getränke kaltgestellt und der Grill angeschmissen, denn: Der große Sommer-Live-Stream von Moviepilot steht an! In diesem Jahr widmet sich Yves Arievich, Gesicht, Herz und Hirn vom Moviepilot YouTube-Kanal , einem ganz besonderen Jahrzehnt: den 1980ern. Und hat sich für den filmischen Rückblick in Neonfarben prominente Gäste eingeladen.

Alle Infos zum großen Sommer-Live-Stream von Moviepilot: Wann, wo, mit wem und was passiert?

Am 10. August 2023 ab 18.00 Uhr startet der 80er-Stream auf dem YouTube-Kanal von Moviepilot. Keine Sorge, falls ihr keine Zeit habt oder erst später dazustoßen könnt: Der Stream ist anschließend als VOD über den Kanal abrufbar.

Live vor der Kamera diskutieren mit Moviepilot-Moderator Yves Arievich:

Gemeinsam stimmen die vier Experten über den besten Film des legendären Jahrzehnts ab, teilen Geheimtipps und müssen sich der ultimativen 80er-Jahre-Herausforderung stellen: Quizfragen beantworten, während sie versuchen, Highscores in Pacman zu knacken. Außerdem werfen sie einen Blick in die Zukunft: Welche 80er-Titel werden gerade neu aufgelegt?

Eure Meinung ist gefragt: Was sind eure Lieblingsfilme aus den 80ern?

Im Stream votieren Moderator und Gäste für ihren liebsten Film aus den 1980ern. Zur Auswahl stehen dabei die Top-32-Filme nach Moviepilot-Bewertungen Hier findet ihr die komplette Liste der Filme. Mit dabei sind gleich mehrere absolute Klassiker wie

Kleine Inspiration: Hier feiert Yves Die unendliche Geschichte von 1984

Absolut Kult - Die Unendliche Geschichte Review

Schreibt uns in die Kommentare unter diesem Artikel, welchen Film aus den 80ern ihr am besten findet – egal ob allseits anerkanntes Meisterwerk oder absoluter Geheimtipp. Und vielleicht landet ihr mit eurem Lieblingsfilm im Live-Stream.

