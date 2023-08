Mehr als 1000 Euro sparen: Mit diesem Ultrakurzdistanz-Beamer bei Amazon kriegt ihr ein über 3 Meter großes Bild

Der Hisense Laser TV erzeugt ein gigantisches 130 Zoll Bild mit 4K und HDR. Damit verwandelt ihr euer zu Hause wirklich in ein Heimkino. Dazu gibt es praktische Smart-TV-Funktionen, eine hohe Helligkeit und Gaming-Funktionen.

Aus sehr kurzer Entfernung (zwischen 271 und 490 mm) wirft der Ultrakurzdistanz-Beamer Hisense PX1 Pro ein bis zu 130 Zoll (3,3 Meter) großes Bild auf eure Leinwand. Da kann kein 4K-Fernseher mithalten. Bei Amazon bekommt ihr jetzt ganze 1000 Euro Rabatt auf den Hisense Laser Beamer und kommt so auf einen wirklich guten Preis.

Zur Einordnung: selbst für den Preis eines "mickrigen" 98 Zoll TVs im Angebot * könnt ihr euch vier von den Hisense Beamern kaufen.

4K-Beamer von Hisense: Echtes Kinofeeling für zu Hause

Neben der gigantischen Bilddiagonale und der gestochen scharfen 4K-Bildqualität bietet der Hisense-Beamer HDR für einen höheren Dynamikumfang. Laut Tests brilliert der Laser TV besonders mit einer präzisen Darstellung des Farbraums.Mitist er außerdem richtig hell, ihr könnt also auch. Diverse Smart-TV-Features sind durch Android TV mit an Bord, darunter die Sprachsteuerung über den Google Assistant, zahlreiche Streaming Apps und Screen Mirroring durch Google Chromecast. So könnt ihr Videos direkt über euer Android kompatibles Smartphone oder Tablet abspielen. Für Gaming interessant: der Game Mode schaltet automatisch in eine Einstellung mit geringer Latenz, sodass ihr sofort losdaddeln könnt.

Zum guten Ton bei Premium-Beamern gehören mittlerweile eingebaute Lautsprecher, die mehr als nur kleine Brüllwürfel sind. Der Hisense PX1 Pro hat zwei 15W Lautsprecher eingebaut und unterstützt virtuelles Dolby Atmos. Aus den Rezensionen bei Amazon * lässt sich allerdings herauslesen, dass man nicht allzu hohe Ansprüche an den Sound stellen sollte.

Eine Soundbar als Ergänzung zum Beamer

Für ein perfektes Heimkino-Feeling dürft ihr den Sound natürlich nicht vernachlässigen. Entweder ihr gönnt euch ein vollwertiges Surround-System wie den beliebten Klassiker Teufel Ultima 40 Surround "5.1-Set" * (gerade im Teufel-Sale 200 Euro günstiger), oder ihr greift auf eine platzsparende Soundbar zurück. Die neue Sony HT-S2000 Soundbar bietet euch zum Beispiel kräftigen 3.1-Kanal-Sound mit Dolby Atmos und DTS:X.

Die Sony Soundbar gibt es gerade bei MediaMarkt für nur 399 Euro im Angebot. Bei Soundbars lohnt es sich in der Regel, etwas mehr Geld auszugeben, denn günstige Soundbars schwächeln vor allem bei der Wiedergabe des Raumklangs. Auch die Wiedergabe von Musik macht meist auf Hifi-Lautsprechern mehr Spaß als auf günstigen Soundbars.



