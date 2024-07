Comeback im 79 Jahren: Dieser Teilnehmer bricht im Sommer-Dschungelcamp unglaublichen Rekord

Niemand war älter: RTL holt Winfried Glatzeder als Allstar ins Sommer-Dschungelcamp zurück. Zehn Jahre nach seinem Skandalauftritt bricht er damit einen absoluten Rekord.

Das Sommer-Dschungelcamp steht in den Startlöchern und verspricht großes Reality-Kino: Die auffälligsten Teilnehmer:innen aller Staffeln kehren für ein Allstars-Spezial zurück und kämpfen erneut um die Krone. Ein Kandidat sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff: Er ist der älteste Dschungelcamp-Teilnehmer aller Zeiten.

Früher Filmstar, dann gefürchteter Dschungelcamp-Teilnehmer: Er teilte im Dschungel heftig aus

Schauspiellegende Winfried Glatzeder entdeckte schon in seiner Jugend die Liebe für das Theater. In der DDR studierte er Schauspiel und konnte sich daraufhin als Darsteller etablieren. Anfangs machte er sich mit ostdeutschen Filmproduktionen einen Namen, dann gelang ihm mit dem Kultklassiker Die Legende von Paul und Paula auch in der BRD der Durchbruch. Letztlich siedelt er in die Bundesrepublik über und mutierte dort zum erfolgreichen Kino- und Theaterstar. Aber auch als Tatort-Kommissar Ernst Roiter ist er in den 90ern ein Publikumsmagnet.

Lange war es ruhig um ihn, dann 2014 die große Überraschung: Glatzeder zieht ins Dschungelcamp. Rückblickend ist er vor allem durch seine heftigen Auseinandersetzungen mit den anderen Camp-Teilnehmer:innen im Gedächtnis geblieben. Tatsächlich drohte die Lage zu eskalieren: Wie RTL berichtet, sei Glatzeder sogar handgreiflich geworden und habe Sturm der Liebe-Darstellerin Larissa Marolt "auf den Arm" geschlagen.

"Meine Kinder brauchen Geld": Das sagt Winfried Glatzeder zu seiner Rückkehr ins Dschungelcamp

Fans fiebern schon gebannt daraufhin, wie sich Glatzeder nun zehn Jahre später im Allstars-Dschungel schlagen wird. Der Schauspieler ist 79 Jahre alt und knackt damit den bisherigen Altersrekord: Skandal-Dschungelkönigin Ingrid van Bergen war bei ihrer Teilnahme 77 Jahre alt.

Glatzeder sei "topfit" und verrät im RTL-Interview den wahren Grund für seine Teilnahme:

Meine Kinder brauchen Geld und ich brauche die Bestätigung, dass ich im 80. Lebensjahr ältester Teilnehmer eines Superformats sein darf.

Scherzend verrät er, dass er sein Schauspieltalent nutzen will, um die Dschungelkrone zu gewinnen:

Ich mache alle darauf aufmerksam, dass ich die 100.000 will und ihr euch ganz schön zusammenreißen müsst, um zu erkennen, was ich alles lügen werde und, um diese Chance der Lotterie 100.000 zu verdienen, anstellen werde.

Ob diese Lügenbeichte für Ärger unter den Mit-Camper:innen sorgen wird, wird sich schon bald zeigen. Für ihr Harmoniebedürfnis sind sie nicht gerade bekannt.

Streaming & TV-Ausstrahlung: Wann startet das Sommer-Dschungelcamp?

Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden läuft täglich ab dem 16. August 2024 um 20:15 Uhr bei RTL. Online könnt ihr schon einen Tag früher einschalten: Auf RTL+ startet der Sommer-Dschungel schon ab dem 15. August.