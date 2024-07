Sommer-Dschungelcamp 2024: Sendetermine und 2 große Veränderungen bestätigt

Im Sommer-Dschungelcamp treten ehemalige Dschungel-Teilnehmer:innen erneut gegeneinander an. Jetzt hat RTL den Starttermin bekannt gegeben. Es soll schon bald losgehen.

Das gab's noch nie: Anlässlich des 20. Dschungelcamp-Jubiläums hat RTL die berüchtigtsten Teilnehmer:innen der Showgeschichte zusammengetrommelt und schickt sie noch einmal ins Rennen um die Krone. Schon lange war klar, dass die außergewöhnliche Staffel im Sommer laufen soll – jetzt hat RTL endlich ein konkretes Datum bekannt gegeben. Alle Infos zu TV-Ausstrahlung und Sendeterminen erfahrt ihr hier.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Wann startet das Sommer-Dschungelcamp 2024?

Die Allstars-Staffel wird es erstmals in der Primetime zu sehen geben: Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden läuft täglich ab dem 16. August, um 20:15 Uhr, bei RTL. Online könnt ihr schon einen Tag früher einschalten: Auf RTL+ startet der Sommer-Dschungel schon ab dem 15. August.

Sommer-Dschungelcamp: Alle Sendetermine im Überblick

Folge 1: Freitag, 16.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 2: Samstag, 17.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 3: Sonntag, 18.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 4: Montag, 19.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 5: Dienstag, 20.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 21.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 7: Donnerstag, 22.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 8: Freitag, 23.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 9: Samstag, 24.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 10: Sonntag, 25.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 11: Montag, 26.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 12: Dienstag, 27.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 13: Mittwoch, 28.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 14: Donnerstag, 29.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 15: Freitag, 30.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 16: Samstag, 31.08.2024, um 20:15 Uhr

Finale: Folge 17: Sonntag, 01.09.2024, um 20:15 Uhr

Große Veränderungen beim Dschungelcamp

Das Dschungelcamp mitten im Sommer? Für eingefleischte Reality-Fans dürfte das erstmal ein ungewohnter Anblick sein. Bisher lief das Dschungelcamp immer in den frostigen Wintermonaten, doch für die Jubiläumsstaffel macht RTL eine große Ausnahme. Vermutlich will sich der Sender nicht selbst in die Quere kommen und hat das TV-Spektakel in den sonst eher karg gefüllten Sommer gepackt.

Auch sonst wird sich viel verändern: Die Show wird nicht mit Live-Ausschnitten bereichert, sondern ist vollständig vorproduziert. An Drama wird es trotzdem nicht mangeln: Unter anderem ist Skandal-Auswanderin Danni Büchner mit von der Partie, die bis heute einen wenig schmeichelhaften Negativ-Rekord hält: Niemand wurde so oft in die Dschungelprüfung gewählt wie sie. Aber auch die anderen Allstars dürften für hitzige Auseinandersetzungen sorgen.