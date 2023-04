Eine der besten Sci-Fi-Serien von Netflix kehrt nach 4 Jahren zurück: Black Mirror Staffel 6 kriegt neues Konzept und es gibt schon einen Teaser

Netflix bringt eine seiner besten Science-Fiction-Serien zurück. Die 6. Staffel von Black Mirror kündigt sich mit ersten Bildern und einem Teaser-Trailer an. Uns erwarten einige Überraschungen.

Seit 2016 ist Black Mirror bei Netflix beheimatet. Die aufwühlende Anthologieserie erzählt in jeder Folge eine eigene, in sich abgeschlossene Sci-Fi-Geschichte. Oft werden dabei äußerst ungemütliche Gedankenspiele durchgespielt, wie unsere Welt und Gesellschaft in Zukunft aussehen könnte. Nun bereitet Netflix den Start von Staffel 6 vor.

Bereits im Juni treffen die neuen Episoden von Black Mirror bei Netflix ein. Nachdem wir vier Jahre lang auf die 6. Staffel gewartet haben, geht jetzt alles ganz schnell. Charlie Brooker, der kreative Kopf hinter der Serie, verspricht eine aufregende Staffel, die einige der vertrauten Black Mirror-Regeln brechen soll.

Sci-Fi-Rückkehr bei Netflix: Black Mirror erfindet sich mit Breaking Bad-Star Aaron Paul neu

Beim Tudum -Event von Netflix verrät Brooker die Herangehensweise, mit der er sich den neuen Black Mirror-Episode angenähert hat.

Teils als Herausforderung, teils um die Dinge sowohl für mich als auch für den Zuschauer frisch zu halten, habe ich diese Staffel damit begonnen, einige meiner eigenen Grundregeln bewusst auf den Kopf zu stellen.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zu Black Mirror Staffel 6 schauen:

Black Mirror - S06 Teaser Trailer (English) HD

Black Mirror war schon immer eine Serie, bei der viel Spielraum in der Gestaltung möglich war. Das größte Experiment, das Brooker bisher auf die Beine gestellt hat, ist der interaktive Film Black Mirror: Bandersnatch. Für die 6. Staffel von Black Mirror verspricht Brooker weitere Veränderungen.

Neben einigen der bekannteren Black Mirror-Tropen haben wir dieses Mal auch ein paar neue Elemente, darunter einige, von denen ich zuvor geschworen habe, dass ich sie niemals in die Serie einbauen würde [...]. Die Geschichten sind tonal immer noch durch und durch Black Mirror – aber mit einigen Wagnissen und mehr Abwechslung als je zuvor.

Darüber hinaus punktet die 6. Staffel von Black Mirror jetzt schon mit einem beachtlichen Cast. Breaking Bad-Star Aaron Paul, der zuletzt bereits in der Sci-Fi-Serie Westworld vorbeigeschaut hat, ist der namhafteste Neuzugang. Darüber hinaus listet Netflix folgende Namen für die Besetzung der neuen Episoden:

Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, David Shields, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin und Zazie Beetz.

Wann die 6. Staffel von Black Mirror genau im Juni bei Netflix startet, ist noch nicht bekannt. Traditionell veröffentlicht der Streaming-Dienst seine großen Produktionen immer freitags. Ob das auch auf Black Mirror zutrifft, wird sich zeigen.

