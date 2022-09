Emotionale Indiana Jones 5-Rückkehr für Harrison Ford: Auftritt von Indys großer Liebe angedeutet

Im ersten Indiana Jones-Film spielte Karen Allen zum ersten Mal als Jugendliebe Marion Ravenwood mit. Im kommenden fünften Teil soll die Figur auch dabei sein.

Auf der D23 wurde vor kurzem endlich erstes Material aus Indiana Jones 5 präsentiert, das der breiten Öffentlichkeit leider vorenthalten blieb. Was wir zu sehen bekamen, war Harrison Fords rührende Reaktion auf den Abschied von seiner Paraderolle, bei dem er in Tränen ausbrach.

Indiana Jones 5 wird wohl eine sehr emotionale Angelegenheit, was auch eine aktuelle Info zur angeblichen Rückkehr einer wichtigen Figur unterstreicht.

Indiana Jones-Ehefrau angeblich in Indiana Jones 5 dabei

Wie die News-Update-Seite zu Indiana Jones 5 auf Twitter schreibt, soll Karen Allen laut Insider Jason Ward im kommenden Sequel auch dabei sein.

In Jäger des verlorenen Schatzes hat Karen Allen damals Indys Jugendliebe Marion Ravenwood gespielt. In dem Blockbuster unterstützt sie den Abenteurer auf seiner Suche nach der Bundeslade. Dabei geriet sie mehrmals in Gefahr und wurde von Indy gerettet, während es zwischen den beiden wieder knisterte.

2008 war Karen Allen dann nochmal als Marion in Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels dabei. Nach dem Abenteuer rund um den titelgebenden Kristallschädel kam es sogar zur Hochzeit zwischen Indy und seiner Jugendliebe.

Auch wenn Karen Allens Rückkehr für Indiana Jones 5 noch nicht offiziell bestätigt ist, ergibt ein Auftritt von Marion Sinn. Für den emotionalen Abschied von Harrison Fords ikonischem Abenteurer darf auch Indys große Liebe an seiner Seite nicht fehlen.

