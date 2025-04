Erster Trailer zur vielleicht ungewöhnlichsten Stephen King-Verfilmung: Sogar der Autor ist hellauf begeistert

Wenn eine Stephen King-Verfilmung angekündigt wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um einen Horror-Stoff handelt. The Life of Chuck wählt jedoch einen völlig anderen Weg.

Vermutlich ist kein anderer Autor so sehr mit dem Horror-Begriff verschmolzen wie Stephen King. Unzählige Klassiker des Genres hat der US-amerikanische Schriftsteller zu Papier gebracht – von Es über Carrie und Shining über bis zu Friedhof der Kuscheltiere. In seinem Schaffen verstecken sich jedoch noch ganz andere Werke.



Mit The Life of Chuck erwartet uns bald die Verfilmung einer besonderen King-Geschichte im Kino, die sich im gröbsten irgendwo zwischen Science-Fiction, Drama und Mystery verorten lässt. Inszeniert und geschrieben wurde der Film von niemand Geringerem als Horror- und King-Experte Mike Flanagan (Doctor Sleeps Erwachen).

Kein Horror-Schocker: Der erste Trailer zu The Life of Chuck sieht wie Stephen Kings The Tree of Life aus

The Life of Chuck geht auf die Kurzgeschichte Chucks Leben zurück, die 2020 als Teil der Novellensammlung Blutige Nachrichten veröffentlicht wurde. Der Film erzählt in drei Kapiteln, die chronologisch rückwärts erzählt werden, das Leben des Buchhalters Charles "Chuck" Krantz, gespielt von Loki-Darsteller Tom Hiddleston.

Hier könnt ihr den ersten Trailer zu The Life of Chuck schauen:

The Life of Chuck - Trailer (English) HD

In der offiziellen Synopse zum Film wird ein Mysterium über die Hauptfigur aufgebaut:

Die Welt geht unter, Kalifornien versinkt im Meer, das Internet bricht zusammen – doch in einer amerikanischen Kleinstadt herrscht vor allem Dankbarkeit gegenüber Charles 'Chuck' Krantz, einem gewöhnlichen Buchhalter, dessen Gesicht allen freundlich von Plakatwänden und aus dem Fernsehen zulächelt. Wer ist dieser Mann, den niemand wirklich zu kennen scheint?

Das klingt tatsächlich nicht wie ein vertrauter Horror-Stoff aus Kings Feder. Auch der Trailer untermauert diesen Eindruck. Anstelle von angsterfüllten Blicken bekommen wir Bilder zu Gesicht, die eher so wirken, als würden wir hier The Tree of Life à la Stephen King schauen. Das sieht definitiv vielversprechend aus und weckt Neugier.

King selbst zeigte sich bereits begeistert von der Adaption. Auf X (ehemals Twitter) ließ der Vorlagenautor anlässlich der Veröffentlichung des Trailers verlauten: "Ich liebe diesen Film. Ich hoffe, ihr werdet ihn auch lieben." Die Voraussetzungen für The Life of Chuck, der zudem mit Mark Hamill, Mia Sara, Karen Gillan, Chiwetel Ejiofor, Matthew Lillard und Jacob Tremblay im Cast aufwartet, könnten deutlich schlechter sein.

Wann startet The Life of Chuck im Kino?

Seit gestern hat The Life of Chuck offiziell einen deutschen Kinostart. Allzu lange müssen wir uns nicht mehr gedulden. Am 24. Juli 2025 startet die Stephen King-Verfilmung in den deutschen Kinos. Seine Premiere feierte der Film letztes Jahr auf dem Toronto International Film Festival, wo er überwiegend positiv aufgenommen wurde.