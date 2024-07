"Hat mich angepisst": Blue Bloods-Star Tom Selleck legte sich bei Kultserie mit dem Sender an und verhalf der Crew zu riesigem Bonus

Tom Selleck ist neben seinen Rollen in Magnum, Friends und Blue Bloods vor allem für seinen Schnauzbart bekannt. Darüber hinaus ist er außerdem ein freundlicher Mann, der zu seinen Überzeugungen steht.

Sein Schnauzbart ist sein Markenzeichen und als Magnum wurde er weltberühmt. Der Schauspielveteran Tom Selleck spielt oft den Helden wie in Blue Bloods oder den wirklich netten Kerl wie in Friends. Doch auch in der Realität scheint Selleck ein netter und gutherziger Mensch zu sein. So setzte er sich in der finalen achten Staffel dafür ein, dass die gesamte Crew einen dicken Bonus erhalten soll. Doch das Studio wollte nicht bezahlen.

Tom Selleck musste kreativ werden, um seiner Crew den Bonus zu ermöglichen

Als Selleck für die achte und finale Staffel von Magnum angefragt wurde, hatte er eine Bedingung. Er wollte, dass die gesamte Crew, sowohl in Hawaii, als auch in Los Angeles, einen Bonus von 1000 Dollar erhält. Doch das Studio lehnte seine Anfrage ab, da dies zu einem gefährlichen Präzedenzfall werden könnte:

Sie beriefen sich immer auf Präzedenzfälle, wenn man einen originellen Gedanken hatte, der über ihre vertraglichen Vorgaben hinausging. Ehrlich gesagt hat mich das angepisst.

Laut Business Insider schrieb er in seinen Memoiren darüber, wie er das Studio und den Sender CBS austrickste, um den Bonus doch noch zu realisieren: er wurde kreativ. Das Studio war nicht bereit, einen Bonus für die Crew auszuzahlen, doch ein Bonus für den Star sollte möglich sein.

Tom Selleck verlangte den Bonus einfach für sich

Da der Sender das Geld für die Crew nicht bezahlen wollte, verlangte Selleck einen erheblichen Bonus für sich selbst. Damit war CBS offenbar einverstanden und sie gaben dem Schauspieler, was er wollte.

CBS Tom Selleck in Magnum

Ob die Verantwortlichen ahnten, was Selleck vorhatte, ist unklar, doch der Sender kann sich auf jeden Fall beruhigen, keinen gefürchteten Präzedenzfall geschaffen zu haben. Selleck wartete, bis die gesamte Produktion abgeschlossen war, dann rief er beim Sender an:

Ich rief Skip und Bettye an und sagte ihnen, sie sollten Universal anweisen - nicht darum bitten - jedem regulären Mitglied unserer Magnum-Firma sowohl auf Hawaii als auch in L.A. Tausend-Dollar-Schecks auszustellen. Und da es von meinem Bonusgeld kam, gab es auch keinen Präzedenzfall.

So kam die Crew letztendlich doch noch an ihren Bonus und natürlich freuten sie sich über diese unvorhergesehene Überraschung. Selleck hat später verlautbart, dass er einige Fotos von Crew-Mitgliedern erhalten hat, auf denen sie mit breitem Grinsen ihre 1000-Dollar-Schecks präsentiert haben.