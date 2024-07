“Hatte Todesangst”: Blue Bloods-Star Tom Selleck fürchtete sich vor einer Kultserien-Rolle – aber den Grund wird jeder verstehen

Tom Selleck stemmte mit Leichtigkeit weit über 200 Folgen Blue Bloods. Vor seinem Gastauftritt in Friends hatte er aber großen Respekt, wie er in einem Interview eingestand.

Schauspieler Tom Selleck und sein ikonischer Schnauzbart ist den meisten durch Krimiserien wie Magnum oder Blue Bloods - Crime Scene New York bekannt. Zehn Folgen lang mischte er aber auch als Partner von Monica (Courteney Cox) in der NBC-Sitcom Friends mit.

Warum er dabei eine nicht ganz so gute Zeit hatte, offenbarte Selleck vor zwei Jahren in einem Interview, bei dem er sich sympathisch verletzlich zeigte.

Blue Bloods-Star Tom Selleck fürchtete sich am Set von Friends

Gastauftritte seien hart, das berichtete Selleck auf der TV-Show-Couch der Kelly Clarkson Show (via Entertainment Tonight ):

Ich versuche neue Schauspieler:innen zu beruhigen, denn es ist wirklich hart, zu einer neuen Serie zu kommen, wo alle auf der selben Wellenlänge sind. So wie ich damals bei Friends. Die waren alle auf einer Wellenlänge. [...] Ich hatte Todesangst.

NBC Selleck und Cox in Friends

Dabei war Friends nicht die erste Comedy für Selleck. 1987 führte er die überaus erfolgreiche Filmkomödie Noch drei Männer, noch ein Baby und deren Fortsetzung an. Selleck weiter:

Ich war vorher vor langer Zeit in [der Serie] Taxi zu sehen, aber hatte keine Sitcom gedreht. Ich war also wirklich nervös. Courteney half mir sehr. Courteney ist sehr hilfsbereit. Aber diese Gruppe ist eine unglaubliche Freundesclique. Sie wurden offensichtlich Freunde im wahren Leben und in der Serie. Das sah man. Es war ein wunderbarer Arbeitsplatz.

Nicht die beste Zeit am Set von Friends gehabt zu haben, ist übrigens nicht nur eine Gaststar-Krankheit. Auch Phoebe-Darstellerin Lisa Kudrow enthüllte neulich erst, dass ihr die langen Lacher des Live-Publikums gegen den Strich gingen. Selleck ist also in bester Gesellschaft, was das angeht, wenn auch aus ganz anderem Grund.

