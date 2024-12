Heute erstmals im TV: Thriller-Geheimtipp mit Denzel Washington, der einen richtig unheimlichen Serienkiller jagt

Dieser düster Thriller musste lange auf seine Realisierung warten, konnte aber mit Denzel Washington und weiteren hochkarätigen Stars besetzt werden. Heute läuft die Serienkiller-Jagd im TV.

28 Jahre dauerte es, bis der Serienkiller-Thriller The Little Things realisiert und dann noch mit drei Oscar-Gewinnern als Hauptdarsteller besetzt wurde. Was lange währt, wird endlich gut ‒ oder nicht? Überzeugt euch selbst, heute läuft The Little Tings mit Denzel Washington im TV.

Free-TV-Premiere: The Little Things mit Star-Besetzung

Deke (Washington), ein talentierter Sheriff vom Land, ist einem Serienkiller auf der Spur, der schon sechs Frauen umgebracht hat. Gemeinsam mit dem jungen Großstadt-Ermittler Baxter (Rami Malek) wollen sie den Täter schnappen. Baxter erkennt schnell, dass sein Kollege ein Talent für die kleinen Details hat, doch mit den Regeln nimmt er es nicht so genau.

Auch mit dunklen Geheimnissen aus der Vergangenheit scheint Deke zu kämpfen, was ihn zunehmend unkontrollierbar macht. Als dann noch der zwielichtigen Albert (Jared Leto) ins Visier der Ermittlungen gerät, überschlagen sich die Ereignisse.

Steven Spielberg lehnte Thriller wegen Schindlers Liste ab

Im vergangenen Jahr landete der düstere Thriller auf Platz 2 der Streaming-Charts bei Netflix. So gelang ihm doch noch ein später Siegeszug, nach dem der Stoff fast drei Jahrzehnte auf Eis lag. Bereits 1993 hatte Regisseur John Lee Hancock das Skript verfasst und unter anderem Steven Spielberg angeboten (via Deadline ). Der hatte aber gerade Schindlers Liste abgedreht und wollte sich auf etwas Leichteres konzentrieren.

Auch Clint Eastwood soll sich das Manuskript angesehen haben, bevor es in der Versenkung verschwand. 2019 widmete sich dann Hancock selbst wieder seinem Stoff und übernahm die Regie. Mit Washington, Malek und Leto wurden gleich drei Oscar-Gewinner verpflichtet, die die psychologischen Tiefen ihrer Figuren bis ins Detail ausloten.

Am Ende ist ein Thriller entstanden, der viel Spannung und eine dichte Atmosphäre erzeugt. Die undurchschaubaren Figuren sorgen für ein Verwirrspiel, aber auch manches Mal für Frustration. Die Kritiken fielen zwar gemischt aus, sehenswert ist er trotzdem. Denn auch wenn der Film vielleicht nicht im Gedächtnis bleibt, bietet der grandiose Cast und die packende Handlung einen spannenden Filmabend. Unsere Community bewertet The Little Things mit 6,3 von 10 Punkten.

Wann läuft The Little Things mit Denzel Washington im TV?

ProSieben zeigt den Serienkiller-Thriller am heutigen Sonntag, den 29. Dezember, um 23:00 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt The Little Things bei Amazon Prime Video kaufen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.