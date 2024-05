Heute im TV: 4 Stunden Action-Marathon, der schon am Anfang eskaliert und dann immer atemberaubender wird

Die volle Ladung Action gibt es heute Abend im TV: Diese beiden Filme lassen euch keine ruhige Minute, weil sie wahnwitzige Fights und Verfolgungen nonstop liefern.

The Raid funktioniert wie ein Videospiel. 20 Elite-Polizisten stürmen ein Hochhaus und im obersten, 30. Stockwerk wartet der Gangsterboss. Das bedeutet brachiale Action ohne Ende, und die gibt es sogar im Doppelpack: The Raid 2 läuft direkt danach im TV.

Worum geht's in The Raid?

Die Prämisse des ersten Films ist so genial wie simpel. Die Elite-Einheit der Polizei soll einen Gangsterboss dingfest machen und infiltriert dafür ein Hochhaus in Jakarta. Der Kartellchef Tama Riyandi (Ray Sahetapy) wartet ganz oben und setzt ein Preisgeld auf die Polizisten aus, als sie im sechsten Stock entdeckt werden. Was folgt, ist die pure Eskalation.

Darum geht's in The Raid 2

Nur zwei Stunden nach den Ereignissen aus The Raid geht es direkt weiter. Neuling Rama (Iko Uwais) taucht unter und soll in eine Verbrecher-Organisation eingeschleust werden. Dazu muss er sich erst einmal zwei Jahre im härtesten Gefängnis Jakartas durchschlagen. Anschließend kommt es zum Krieg der Clans, weil der Aufsteiger Bejo alles aufmischt.

Seht euch hier den Trailer zu The Raid 2 an:

In The Raid spielt die Story eigentlich keine Rolle, was zählt, ist halsbrecherische Action

Was in The Raid los ist, spottet jeder Beschreibung. Regisseur Gareth Evans und Silat-Kampfkunstmeister Iko Uwais fackeln nicht lange und machen keine Gefangenen. Hier wird das Gaspedal direkt durchgedrückt und nie wieder davon heruntergestiegen. Wenn ihr sehen wollt, wie haufenweise Fieslingen so richtig doll das Esszimmer saniert wird, seid ihr hier genau richtig.

The Raid 2 verabschiedet sich zwar von der methodischen Enge des Hochhauses, gleicht das allerdings durch mehr Abwechslung aus. Aber auch hier gibt es im Grunde genommen einfach nur nonstop volles Pfund auf's Maul, und zwar erneut in atemberaubender Qualität. Die beiden Filme brennen ein ultrahartes Action-Feuerwerk sondergleichen ab, dass euch die Kinnlade runterklappt.

TV oder Stream: Wann und wo laufen The Raid und The Raid 2?

In der Nacht vom heutigen Sonntag, den 12. Mai auf den 13. Mai könnt ihr euch die beiden Action-Kracher ab 0:30 Uhr auf RTL2 ansehen. The Raid 2 startet um 2:20 Uhr und Wiederholungen sind erst einmal nicht geplant. Laut Schnittberichte handelt es sich bei der The Raid-Fassung um die leicht zensierte internationale Version des Films.



Wer sich nicht die Nacht um die Ohren schlagen will oder kann, hat natürlich auch immer noch die Möglichkeit, sich die beiden Streifen online zu Gemüte zu führen. Das geht aktuell on demand bei Amazon, Apple TV, Magenta TV, Maxdome oder Google.



