The Big Bang Theory-Star Jim Parsons kehrt als Sheldon zurück: Erstes Video zeigt die Comedy-Ikone zusammen mit Amy

Das Finale des The Big Bang Theory-Spin-offs Young Sheldon soll die Sheldon-Darsteller Iain Armitage und Jim Parsons vereinen. Jetzt gibt es den ersten Clip.

In Kürze geht ein Stück TV-Geschichte zu Ende. Das The Big Bang Theory-Spin-off Young Sheldon nähert sich mit großen Schritten seinem Serienfinale, in dem Hauptdarsteller Iain Armitage auf die ältere Sheldon-Version von Jim Parsons treffen soll. Ein neuer Ausschnitt aus den letzten Folgen zeigt, dass Parsons dabei Gesellschaft von Amy-Darstellerin (Mayim Bialik) bekommt.

The Big Bang Theory-Star Jim Parsons kehrt nach traurigem Serien-Tod zurück

Im Video springt die Story der Spin-off-Serie auch bildlich in die Gegenwart, in der Sheldon (Parsons) seine Memoiren schreibt. Dabei wird er von Ehefrau Amy (Bialik) gerügt, die Zweifel am Wahrheitsgehalt seiner Erinnerungen anmeldet.

Schaut euch hier den englischen Young Sheldon-Clip an:

Dass Parsons im Finale zurückkehren wird, ist Fans bereits seit einiger Zeit bekannt. Armitage kündigte das Young Sheldon-Event kürzlich per Instagram-Video an, in dem auch Parsons zu sehen war.

Die Rückkehr verläuft im Kielwasser einer Young Sheldon-Tragödie: Wie unter anderem Deadline berichtet, wird die zwölfte der vierzehn Folgen in der finalen siebten Staffel den Tod von Sheldons Vater George (Lance Barber) behandeln. Serien-Fans haben das Ereignis bereits seit längerem erwartet.

Wann läuft das Young Sheldon-Finale mit Jim Parsons im TV?

In den USA werden die zwei allerletzten Young Sheldon-Folgen bereits am 16. Mai 2024 ausgestrahlt. Hierzulande zeigt ProSieben die siebte Staffel immer montags um 20.15 Uhr. Sofern es keine Unterbrechungen gibt, wird das Finale im Juli 2024 zu sehen sein.

