Heute im TV: 5 Stunden Superhelden-Marathon mit einem Film, der noch nie zuvor gezeigt wurde

Passend zu Ostern gibt es einen tragischen Abschied sowie eine epische Auferstehung im Superhelden-Genre zu bestaunen. Sogar mit einer Free TV-Premiere!

Mehr Bombast als im MCU geht nicht. Den Beweis treten heute Captain America 3 aka The First Avenger: Civil War sowie Black Panther: Wakanda Forever an. Letzterer kommt zum ersten Mal im Free-TV und hatte nach dem Tod des Black Panther-Hauptdarstellers ein extrem schwieriges Erbe anzutreten.

Die Story von Black Panther 2 musste ohne Chadwick Boseman als König T'Challa weitergehen

Das afrikanische Land Wakanda leidet schwer unter dem Verlust des Königs T'Challa. Der Herrscher ist viel zu früh gestorben und hinterlässt nicht nur trauernde Angehörige, sondern auch ein gefährliches Macht-Vakuum. Die Feinde Wakandas reiben sich schon die Hände nach all dem Vibranium, das es in Wakanda gibt.

Gleichzeitig erhebt sich aus dem Ozean eine neue, mysteriöse Bedrohung in Form der Talokan, die unter der Führung von Namor (Tenoch Huerta) zum Angriff blasen. T'Challas Schwester Shuri (Letitia Wright) bleibt gar nichts anderes übrig, als in ihre neue Rolle hinein zu wachsen und sämtliche Verbündeten zu mobilisieren, um Wakanda zu verteidigen.

Darum geht's in The First Avenger: Civil War

Anders geht es im dritten Captain America-Blockbuster zu: Nachdem die Avengers zwar mehrfach die Welt gerettet, aber auch große Kollateralschäden verursacht haben, regt sich Gegenwehr. Die UN verabschieden die sogenannten Sokovia Accords. Die besagen, dass sich sämtliche Superhelden den Vereinten Nationen unterordnen müssen.

Was dazu führt, dass sich die Avengers zerstreiten. Iron Man (Robert Downey Jr.) und Captain America (Chris Evans) führen die unterschiedlichen Fraktionen an, die für beziehungsweise gegen das Abkommen sind. Es entbrennt ein immer stärker eskalierender Konflikt. Schließlich kommt es zum offenen Kampf, in dessen Gerangel sich zusätzlich die Marvel-Renaissance Spider-Mans (Tom Holland) entfaltet.

Hier könnt ihr euch einen Captain America 3-Trailer ansehen:

Captain America: Civil War - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Free TV-Premiere Black Panther 2: Wakanda Forever stand unter einem besonders schlechtem Stern

Black Panther war ein überragender Erfolg und beim Publikum extrem beliebt. Dementsprechend sollte schnell eine Fortsetzung gedreht werden und geplant war, T'Challa zu zeigen, wie er in seine neue Funktion als König und Black Panther hinein wächst.

Doch dann verstarb Schauspieler Chadwick Boseman leider an den Folgen seiner Krebserkrankung.

Die Trauer in Black Panther 2 über den Verlust des Königs war also nur bis zu einem gewissen Grad gespielt. Die Beteiligten hatten wirklich mit dem Verlust zu kämpfen und auch die Story musste natürlich komplett umgeschrieben werden.

Bei den durchschnittlichen Moviepilot-Bewertungen der User kommt Black Panther 2 aber trotzdem auf eine solide 6,2. Wir haben dem Film vor über zwei Jahren außerdem bescheinigt, mehr als nur klassische Marvel-Action zu bieten: Wakanda Forever ist eine emotionale Meisterleistung.

Bald geht es mit dem mittlerweile fünften Avengers-Teil weiter und dessen Cast steht jetzt auch schon fest. Alle Infos zu Doomsday wie Besetzung, Release, Trailer & mehr findet ihr in unserem Moviepilot-Beitrag.

TV oder Stream: Wann und wo kommen Black Panther 2 und The First Avenger: Civil War?

Am heutigen Ostermontag, den 21. April zeigt ProSieben ab 20:15 Uhr die beiden Superhelden-Spektakel hintereinander. Zuerst läuft die Free-TV-Premiere Black Panther: Wakanda Forever und um 23:30 Uhr fängt dann The First Avenger: Civil War an.

Beide Filme könnt ihr natürlich auch online streamen, sie sind Teil des Abos bei Disney+.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.