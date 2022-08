Avengers 5: Release, Cast, Story & mehr – Alle Infos zu The Kang Dynasty im MCU

Nach Endgame wird Avengers 5 der Startschuss für das bisher gewaltigste MCU-Event. Bei uns erfahrt ihr alle Infos wie Cast, Story, Release und mehr.

Bei der Comic-Con in San Diego 2022 enthüllte MCU-Chef Kevin Feige gleich zwei neue Avengers-Filme, die den bisherigen Höhepunkt aus Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame fortsetzen sollen.

Den Anfang macht Avengers 5: The Kang Dynasty, der 2025 erscheinen soll. Bis zum Kinostart versorgen wir euch mit den wichtigsten Infos zu dem Marvel-Blockbuster wie Release, Handlung, Cast und mehr. Der Artikel wird regelmäßig um neue Informationen ergänzt und aktualisiert.

Release: Wann ist der Kinostart von Avengers 5: The Kang Dynasty?

In den USA soll Avengers 5 am 2. Mai 2025 ins Kino kommen. Ein halbes Jahr später folgt am 7. November 2025 dann Avengers 6. Deutsche Starttermine für beide MCU-Blockbuster wurden noch nicht verkündet.

Story: Was ist die Handlung von Avengers 5: The Kang Dynasty?

In der 16 Bände umfassenden Comic-Vorlage zu The Kang Dynasty geht es darum, dass Kang der Eroberer aus der Zukunft anreist und die Erde erobern will. Die Avengers wollen das natürlich verhindern.



Nach Thanos wird Kang der neue Hauptbösewicht im MCU. Eine Variante von ihm bekamen wir schon in der Loki-Serie in Form von Jonathan Majors zu sehen. Im Gegensatz zu Thanos existieren im MCU-Multiversum unzählige Kang-Versionen auf einmal. Der Kampf des neuen Avengers-Team dürfte dann gegen viele verschiedene Kang-Varianten stattfinden.

Cast & Team: Wer gehört zur Besetzung von Avengers 5: The Kang Dynasty?

Bis jetzt ist nur bekannt, dass Shang-Chi-Regisseur Destin Daniel Cretton bei Avengers 5 Regie führen wird. Wer zum Cast des Marvel-Films gehört oder aus wem das neue Avengers-Team nach Endgame besteht, wurde noch nicht verraten.

Gut möglich, dass Marvel das Team aus bislang in Phase 4 eingeführten Charakteren wie Shang-Chi (Simu Liu) und den Eternals sowie bekannten Figuren wie Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Captain Marvel (Brie Larson) und Sam Wilson (Anthony Mackie) als neuer Captain America zusammenstellt.

Dann gibt es da aber auch immer wieder aufkommende Theorien zu einem Young Avengers-Team, das unter anderem aus Kate Bishop (Hailee Steinfeld), Cassie Lang (Kathryn Newton), America Chavez (Xochitl Gomez) und Ms. Marvel (Iman Vellani) bestehen könnte.

