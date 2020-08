Black Panther-Star Chadwick Boseman ist tot

Heute früh erreicht uns eine traurige Nachricht. Chadwick Boseman, der im Marvel Cinematic Universe den Superhelden Black Panther verkörperte, ist im Alter von 43 Jahren an Krebs gestorben.

Chadwick Boseman ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Black Panther im Marvel Cinematic Universe berühmt war, starb im Alter von 43 Jahren an Darmkrebs. Seit über sechs Jahren kämpfte er gegen die Krankheit. Das berichtet der Hollywood Reporter .

Vom offiziellen Twitter-Account des Schauspielers wurde die traurige Nachricht ebenfalls geteilt. Chadwick Boseman starb im Kreis seiner Familie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Geboren wurde er als Sohn von Carolyn und Leory Boseman am 29. November 1976 in Anderson, South Carolina. Sein Studium absolvierte er an der Howard University mit dem Bachelor of Fine Arts, ehe er die British American Dramatic Academy in Oxford besuchte. 2003 probierte er sich erstmals vor der Kamera in einer TV-Produktion aus.

Chadwick Bosemans Karriere beginnt im Fernsehen

Als Schauspieler war er zu Beginn seiner Karriere in Serien wie Third Watch - Einsatz am Limit, All My Children und Law & Order zu sehen. Es folgten weitere Nebenrollen in CSI: NY, Emergency Room - Die Notaufnahme und Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen. Meistens waren seine Auftritte jedoch nur auf eine Episode beschränkt.

Deutlich größer fielen sein Engagement in Lincoln Heights aus, bevor er 2010 in Persons Unknown weiter in den Vordergrund rückte. Während sich weiterhin namhafte Serien wie Castle, Justified und Fringe - Grenzfälle des FBI in seine Filmographie reihten, erfolgte mit 42 - Die wahre Geschichte einer Sportlegende der erste Schritt zum Durchbruch.

© Warner Bros. Chadwick Boseman als Jackie Robinson in 42

In dem Biopic verkörpert Chadwick Boseman den Baseballspieler Jackie Robinson - eine Darbietung, die viel Beachtung fand und ihm schlussendlich viele Türen in Hollywood öffnete. Über weitere Rollen in Draft Day, Get On Up und Gods of Egypt gelangte er schließlich ins MCU, wo er den Superhelden T'Challa aka Black Panther verkörperte.

Ein Glanzlicht als Black Panther im Marvel-Universum

Im Zuge von The First Avenger: Civil War lieferte er 2016 sein Marvel-Debüt ab. Zwei Jahre verwandelte sich sein erster und einziger Solofilm als Black Panther in ein popkulturelles Phänomen und passierte mühelos die Milliardengrenze an den Kinokassen. In Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame war nochmal in der Rolle zu sehen.

Anfang des Jahres war er mit dem Thriller 21 Bridges im Kino zu sehen. Darüber hinaus übernahm er einen Part in Spike Lees gefeiertem Netflix-Film Da 5 Bloods. In Zukunft hätte er noch einmal als Black Panther in der bereits angekündigten Fortsetzung Black Panther 2 auf die große Leinwand zurückkehren sollen.

Viele Kolleginnen und Kollegen haben in den sozialen Netzwerken auf den Tod von Chadwick Boseman reagiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





In welcher Rolle werdet ihr Chadwick Boseman in Erinnerung behalten?