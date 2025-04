Heute im TV: Ein Katastrophenfilm, der mit einer der größten Ängste der Menschheit spielt

RTL 2 zeigt heute ein spannendes Gedankenexperiment über eine drohende Katastrophe, die durchaus im Bereich des möglichen liegt. Der Film zeigt, wie die in Deutschland aussehen könnte.

Das deutsche Kino wird vor allem von Geschichtsdramen und Komödien bestimmt, da ist der Katastrophenfilm Die Wolke eine gelungene Abwechslung. Gregor Schnitzler inszeniert die Romanvorlage von Gudrun Pausewang und konfrontiert das Publikum mit einer der größten Ängste unserer Gesellschaft. Heute läuft Die Wolke im TV.

Die Wolke im TV: Ein Reaktor-Unglück in Deutschland

Die Wolke zeigt eindrücklich, wie schnell der langweilige Alltag vollkommen auseinander brechen kann. Hannah (Paula Kalenberg) ist der durchschnittliche Teenager, zwischen Mathe-Klausuren und Streit mit ihrer Mutter, ist aber auch Zeit für die Liebe zu Elmar (Franz Dinda). Doch als ein Reaktor-Unglück am nahegelegenen AKW passiert, wird das junge Paar getrennt und kämpft von nun an ums Überleben.

Gelungener Katastrophenfilm aus Deutschland

Die Reaktor-Katastrophen in Fukushima und Chernobyl haben gezeigt, dass die Handlung von Die Wolke kein Sci-Fi ist. Wie ein solches Unglück in Deutschland aussehen könnte, spielt der Film eindrücklich durch, wobei er nahe an den Figuren bleibt und für emotionale Spannung sorgt.

Über 2.000 Nutzer:innen unserer Community haben den Film im Schnitt mit 6.1 von 10 Punkten bewertet, damit landet er auf Platz 2 der besten Katastrophenfilme aus Deutschland. Auf Platz 1 landet die Sci-Fi-Überraschung Hell, die sich mit einem Endzeit-Szenario nach der Klimakatastrophe befasst.

Wann läuft der Katastrophenfilm Die Wolke im TV?

RTL 2 zeigt das Gedankenspiel zur Prime Time am heutigen Sonntag, den 27. April 2025 um 20:15 Uhr. Die Wiederholung gibt es in der Nacht auf den 28. April um 03:00 Uhr. Wer den Film im Fernsehen verpasst hat, kann ihn unter anderem bei Amazon im Stream kaufen oder leihen.

