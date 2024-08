Heute im TV: Deutsche Sci-Fi-Überraschung mit absoluter Star-Besetzung

Filme wie diesen gibt es aus Deutschland so gut wie gar nicht. Im heutigen TV-Tipp bekommt ihr es mit echtem Genre-Kino und einem Sci-Fi-Hit zu tun.

Hell ist kein englischsprachiger Titel, der Hölle bedeutet, sondern der Name eines Films aus Deutschland. Er spielt zwar auch mit der Bedeutung, in erster Linie geht es aber um die Helligkeit. In Hell brennt die Sonne nämlich erbarmungslos vom Himmel und die Menschen kämpfen ums Überleben.

Heute im TV: Darum geht's in Hell, der deutschen Sci-Fi-Antwort auf Mad Max und The Road

Hell spielt im Jahr 2016, aber aus der Perspektive von 2011. Das Endzeit-Szenario ist also in der nahen Zukunft angesiedelt. In der hat die Klimakatastrophe sogar noch schneller und gnadenloser als in echt zugeschlagen und die Erde beinahe unbewohnbar gemacht. Die letzten Überlebenden leiden unter der sengenden Hitze der Sonne und dem allgemein herrschenden Wasser- und Nahrungsmangel.

In diesem Setting schlagen sich Phillip (Lars Eidinger) und seine Freundin Marie (Hannah Herzsprung) sowie ihre Schwester Leonie (Lisa Vicari) durch, so gut es geht. Sie tun sich mit Tom (Stipe Erceg) zusammen, treffen bald aber auf eine Gruppe Wegelagerer, die ihnen übel mitspielen. Leonie und Tom wurden entführt, Phillip überlebt schwer verletzt – also muss sich Marie allein auf die Suche nach ihrer Schwester begeben.

Paramount Hell, heller, am hellsten: In Hell ist Sonnenschein kein Grund zur Freude.

Hell liefert eine faszinierende Endzeit-Vision aus Deutschland ab, in der vor allem der Cast brilliert

Schon allein so einen Genre-Film aus Deutschland zu Gesicht zu bekommen, ist eigentlich Grund genug, den TV anzuschmeißen. Was hier mit verhältnismäßig bescheidenen Mitteln auf die Beine gestellt wurde, ist per se äußerst sehenswert. Aber in Hell begeistert nicht nur die hoffnungslose Atmosphäre und der ganze Look des Films, sondern auch das Schauspiel-Ensemble.

Sowohl Lars Eidinger als auch Lisa Vicari und Stipe Erceg machen ihre Sache sehr gut, aber insbesondere Hannah Herzsprung und Angela Winkler überzeugen ganz besonders. Zusätzlich können Genre-Fans auch noch haufenweise Hommagen an andere Postapokalypse-Filme und diverse Klassiker entdecken.

Wo wir schon bei Filmen aus Deutschland sind: Der Die unendliche Geschichte-Star Noah Hathaway erinnert sich daran, wie er beim Dreh der Michael Ende-Adaption fast gestorben wäre und glaubt: "Heute wäre es unmöglich."

TV oder Stream: Wann und wo kommt Hell?



Am frühen Dienstagmorgen kommt der Endzeit-Film auf ZDF, und zwar um 3:40 Uhr. Er dauert dort dann bis um 5:10 Uhr, störende Werbung gibt es keine.

Falls euch die Uhrzeit aus irgendwelchen Gründen nicht so richtig gut passen sollte, könnt ihr den Film aber zum Glück auch online streamen. Das geht zum Beispiel ganz hervorragend in der ZDF-Mediathek oder on demand bei Magenta TV, Maxdome, Apple TV oder Amazon.

